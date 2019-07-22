Политика

До 30% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкойВедомости вчера в 08:55

От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в некоторых регионах доля фальсификата достигает 80%. Питьевая вода – самая подделываемая продукция, утверждает Чемезов.
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с чего всё началось
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил
 гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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