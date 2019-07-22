с чего всё началось

От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в некоторых регионах доля фальсификата достигает 80%. Питьевая вода – самая подделываемая продукция, утверждает Чемезов.

Наука Микробный белок и лазер вживили зрительные образы в мозг мышей Лазер и микробный белок ученые вживили зрительные образы в мозг мышей, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.

Политика РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.

Шоу-бизнес Трехлетняя дочь Игоря Николаева придумала с папой песню о кошке Тэсле Композитор Игорь Николаев разместил видео в Instagram, в котором его трехлетняя дочь помогла придумать песню про кошку Тэслу.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Технологии Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Политика Губернатор Приморья Кожемяко может сменить полпреда в ДФО Трутнева Губернатор Приморского края Олег Кожемяко может быть назначен на должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам У большинства россиян никогда не было татуировок, при этом они не планируют делать их себе в ближайшие пару лет, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.

Происшествия В Петербурге убита ЛГБТ-активистка Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.

Космос Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.

Происшествия СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

Политика На выборах в Раду обработали более 90% протоколов После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.

Политика Лукашенко призвал ЕС помочь Украине Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.

Экономика Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты Счетная палата РФ предупредила о необходимости повременить с принятием поправки в Бюджетный кодекс, которая позволяет правительству направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты.