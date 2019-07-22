Политика
До 30% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкойВедомости вчера в 08:55
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в некоторых регионах доля фальсификата достигает 80%. Питьевая вода – самая подделываемая продукция, утверждает Чемезов.
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с чего всё началось
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ведомостивчера в 08:55
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Россиянам пообещали подорожание питьевой воды из-за «Ростеха»
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