Общество
Более 80% выручки нижегородских IT-компаний приходится на экспортТАСС 10:56
Годовой объем продукции, производимой нижегородскими IT-компаниями, составляет около 26 млрд рублей.
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Нижегородская область планирует использовать блокчейн-технологии
Бизнес News. Время зарабатывать10:53
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Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Политика
В Северной Македонии начались выборы президента
В Северной Македонии открылись участки на выборах президента, сообщила Государсвтенная избирательная комиссия.
Обновлено в 03:52
Политика
Зеленский намерен уволить Луценко с должности генпрокурора Украины
Одерживающий победу на выборах президента Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является чиновником старой команды, а вместо них он намерен назначить новых людей.
Обновлено в 15:07
Политика
Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия
Действующий президент Украины Пётр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Актриса Яковлева стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Экономика
Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ
Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении
Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Обновлено в 12:33
Хоккей
Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко
О втором туре президентских выборов высказался премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 15:27
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины
Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в подмосковной Старой Купавне
Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Старой Купавне в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 12:50
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Происшествия
В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы
Обновлено в 00:43
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Космос
Раскрыт зверский план конца света
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Здоровье
6 простых правил, помогающих защититься от рака
По данным ученых, следование простым правилам помогает усилить защищенность организма от развития рака.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий» вышли в Балтийское море
Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» отправились в Балтийское море на ходовые испытания, проверка займет до полутора месяцев, сообщили на заводе «Северная верфь».
Обновлено в 11:03
Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Российская компания "Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья в Белоруссию, передает "Вестник Нафтана".
Обновлено в 14:55
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Космос
Академия наук Белоруссии и «Роскосмос» договорились о сотрудничестве
Национальная академия наук Белоруссии и корпорация "Роскосмос" договорились о развитии сотрудничества, сообщила пресс-служба посольства республики в РФ.
Обновлено в 11:36
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено в 15:52
Футбол
Игроки «ПСЖ» вышли на матч с «Монако» в футболках с надписью «Нотр-Дам» вместо фамилий
Футболисты «ПСЖ» вышли на матч 33-го тура чемпионата Франции с «Монако» в футболках с изображением собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 15:51