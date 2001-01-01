Более 80% выручки нижегородских IT-компаний приходится на экспортТАСС 10:56

Более 80% выручки нижегородских IT-компаний приходится на экспорт

Политика Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.

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Происшествия Актриса Яковлева стала жертвой группового изнасилования Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.

Политика Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.

Экономика Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.

Происшествия В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

Политика Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко О втором туре президентских выборов высказался премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Политика Кучма пожалел будущего президента Украины Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в подмосковной Старой Купавне Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Старой Купавне в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

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