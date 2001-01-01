Общество

Более 80% выручки нижегородских IT-компаний приходится на экспортТАСС 10:56

Годовой объем продукции, производимой нижегородскими IT-компаниями, составляет около 26 млрд рублей.
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IT-сфера Нижегородской области на 80% работает для зарубежных партнеров

Тема Нижний Новгород15:16

Нижегородская область планирует использовать блокчейн-технологии

Бизнес News. Время зарабатывать10:53

Нижний Новгород подпишет соглашение с блокчейн-платформой Vostok в рамках ПМЭФ

ТАСС11:18

Глеб Никитин сообщил о планируемом подписании соглашения по развитию инициативного бюджетирования в регионе

КП - Нижний Новгород10:30

Глеб Никитин сообщил о планах по подписанию соглашения по развитию инициативного бюджетирования в регионе

Нижегородская Правда10:15
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Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Политика

Национальный экзит-пол: Зеленский побеждает с 73%. У Порошенко – 25%

Обновлено в 13:12
Политика

В Северной Македонии начались выборы президента

В Северной Македонии открылись участки на выборах президента, сообщила Государсвтенная избирательная комиссия.
Обновлено в 03:52
Политика

Зеленский намерен уволить Луценко с должности генпрокурора Украины

Одерживающий победу на выборах президента Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является чиновником старой команды, а вместо них он намерен назначить новых людей.
Обновлено в 15:07
Политика

Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия

Действующий президент Украины Пётр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Актриса Яковлева стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Экономика

Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ

Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении

Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Обновлено в 12:33
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено вчера в 13:45
Политика

Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко

О втором туре президентских выборов высказался премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Обновлено в 15:27
Политика

Кучма пожалел будущего президента Украины

Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в подмосковной Старой Купавне

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Старой Купавне в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 12:50
Политика

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Происшествия

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Обновлено в 00:43
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Космос

Раскрыт зверский план конца света

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Здоровье

6 простых правил, помогающих защититься от рака

По данным ученых, следование простым правилам помогает усилить защищенность организма от развития рака.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий» вышли в Балтийское море

Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» отправились в Балтийское море на ходовые испытания, проверка займет до полутора месяцев, сообщили на заводе «Северная верфь».
Обновлено в 11:03
Политика

Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию

Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Российская компания "Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья в Белоруссию, передает "Вестник Нафтана".
Обновлено в 14:55
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут скрывать тайное рождение первенца

Обновлено в 10:11
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Космос

Академия наук Белоруссии и «Роскосмос» договорились о сотрудничестве

Национальная академия наук Белоруссии и корпорация "Роскосмос" договорились о развитии сотрудничества, сообщила пресс-служба посольства республики в РФ.
Обновлено в 11:36
Политика

Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено в 15:52
Футбол

Игроки «ПСЖ» вышли на матч с «Монако» в футболках с надписью «Нотр-Дам» вместо фамилий

Футболисты «ПСЖ» вышли на матч 33-го тура чемпионата Франции с «Монако» в футболках с изображением собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 15:51
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Глеб Сергеевич Никитин
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Российский политик. Губернатор Нижегородской области с 26 сентября 2018 года.
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