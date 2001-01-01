Общество
Более 80% выручки нижегородских IT-компаний приходится на экспортТАСС 10:56
Годовой объем продукции, производимой нижегородскими IT-компаниями, составляет около 26 млрд рублей.
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Нижегородская область планирует использовать блокчейн-технологии
Бизнес News. Время зарабатывать10:53
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Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Политика
Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Наука
В загрязненных частях Арктики нашли аномальных улиток-гермафродитов
Биолог Санкт-Петербургского государственного университета Иван Нехаев изучил улиток, проживавших в загрязненных частях Арктики, и установил, что самки вида Boreocingula martyni обладают мужскими половыми органами в недоразвитом состоянии, сообщает Polar Biology.
Обновлено в 09:38
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место в АПЛ
Обновлено в 12:58
Политика
Данные экзит-пола ТСН: Зеленский 72,7%, Порошенко 27,3%
Опубликованы данные экзит-пола, проводившегося по заказу новостной службы ТСН телеканала "1+1" социологическими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens Согласно данному исследованию, за Владимира Зеленского проголосовало 72,7% избирателей, за Петра Порошенко — 27,3%.
Обновлено в 13:09
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Младшая дочь Игоря Крутого столкнулась с проблемами подросткового периода
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский поблагодарил избирателей за поддержку
Обновлено в 13:05
Игры
Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли
Разработчик из студии Insomniac Games Элан Раскин рассказал, что в Spider-Man есть пасхалка, которую никто не заметил.
Обновлено в 03:04
Общество
Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео
В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Футбол
Зеедорф рассказал, что в первую очередь нужно сделать Зидану в «Реале»
Бывший полузащитник "Реала" Кларенс Зеедорф заявил, что ждёт успехов от мадридского клуба после того, как в команду вернулся в качестве главного тренера Зинедин Зидан.
Обновлено в 09:44
Футбол
Тренер «Манчестер Юнайтед» извинился перед фанатами
Обновлено в 12:17
Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Футбол
Комличенко забил 22-й гол в чемпионате Чехии
В матче 29-го тура чемпионата Чехии с «Дуклой» форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко отметился очередным забитым мячом.
Обновлено в 12:52
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писателя Дмитрия Быкова перевели на самостоятельное дыхание, сообщила его жена Ирина Лукьянова в Facebook.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Эсминец США прибыл в порт Батуми
Обновлено в 12:27
Политика
Национальный экзитпол Украины: Зеленский набрал 73,5% голосов
На сайте Национального экзитпола Украины появилась информация о данных опросов избирателей, которые голосовали во втором туре выборов президента.
Обновлено в 13:01
Политика
Али Хаменеи сменил командующего КСИР
Уточняется, что ранее пост командующего КСИР занимал генерал Мохаммад Али Джафари, а Салами был его заместителем.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси
Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл задержан полицией испанского Тенерифе.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Актриса Яковлева стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду
«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные фото из детства певицы
21 апреля сестра Жанны Фриске, певица Наталья отмечает свое 33-летие.
Обновлено в 13:00