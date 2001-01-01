Общество

Более 80% выручки нижегородских IT-компаний приходится на экспортТАСС 10:56

Годовой объем продукции, производимой нижегородскими IT-компаниями, составляет около 26 млрд рублей.
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Глеб Никитин сообщил о планах по подписанию соглашения по развитию инициативного бюджетирования в регионе

Нижегородская Правда10:15

Глеб Никитин сообщил о планируемом подписании соглашения по развитию инициативного бюджетирования в регионе

КП - Нижний Новгород10:30

Нижний Новгород подпишет соглашение с блокчейн-платформой Vostok в рамках ПМЭФ

ТАСС11:18

Нижегородская область планирует использовать блокчейн-технологии

Бизнес News. Время зарабатывать10:53
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Политика

Появились первые данные экзитполов на выборах президента Украины

Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Политика

Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии

Обновлено в 11:55
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Обновлено в 10:12
Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Наука

В загрязненных частях Арктики нашли аномальных улиток-гермафродитов

Биолог Санкт-Петербургского государственного университета Иван Нехаев изучил улиток, проживавших в загрязненных частях Арктики, и установил, что самки вида Boreocingula martyni обладают мужскими половыми органами в недоразвитом состоянии, сообщает Polar Biology.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Власти Шри-Ланки установили личности организаторов взрывов

Обновлено в 07:45
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место в АПЛ

Обновлено в 12:58
Политика

Данные экзит-пола ТСН: Зеленский 72,7%, Порошенко 27,3%

Опубликованы данные экзит-пола, проводившегося по заказу новостной службы ТСН телеканала "1+1" социологическими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens Согласно данному исследованию, за Владимира Зеленского проголосовало 72,7% избирателей, за Петра Порошенко — 27,3%.
Обновлено в 13:09
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Шоу-бизнес

Младшая дочь Игоря Крутого столкнулась с проблемами подросткового периода

Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский поблагодарил избирателей за поддержку

Обновлено в 13:05
Игры

Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли

Разработчик из студии Insomniac Games Элан Раскин рассказал, что в Spider-Man есть пасхалка, которую никто не заметил.
Обновлено в 03:04
Общество

Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Футбол

Зеедорф рассказал, что в первую очередь нужно сделать Зидану в «Реале»

Бывший полузащитник "Реала" Кларенс Зеедорф заявил, что ждёт успехов от мадридского клуба после того, как в команду вернулся в качестве главного тренера Зинедин Зидан.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Футбол

Тренер «Манчестер Юнайтед» извинился перед фанатами

Обновлено в 12:17
Футбол

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Футбол

Комличенко забил 22-й гол в чемпионате Чехии

В матче 29-го тура чемпионата Чехии с «Дуклой» форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко отметился очередным забитым мячом.
Обновлено в 12:52
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Писателя Дмитрия Быкова перевели на самостоятельное дыхание, сообщила его жена Ирина Лукьянова в Facebook.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Эсминец США прибыл в порт Батуми

Обновлено в 12:27
Политика

Национальный экзитпол Украины: Зеленский набрал 73,5% голосов

На сайте Национального экзитпола Украины появилась информация о данных опросов избирателей, которые голосовали во втором туре выборов президента.
Обновлено в 13:01
Политика

Али Хаменеи сменил командующего КСИР

Уточняется, что ранее пост командующего КСИР занимал генерал Мохаммад Али Джафари, а Салами был его заместителем.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Британского бойца UFC арестовали за погром в отеле и угон такси

Английский боец смешанного стиля (MMA) Даррен Тилл задержан полицией испанского Тенерифе.
Обновлено в 11:51
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Происшествия

Актриса Яковлева стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду

«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала архивные фото из детства певицы

21 апреля сестра Жанны Фриске, певица Наталья отмечает свое 33-летие.
Обновлено в 13:00
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Глеб Сергеевич Никитин
Российский политик
Российский политик. Губернатор Нижегородской области с 26 сентября 2018 года.
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Это город, считающийся важным элементом мировой экономической системы. Такой город обычно имеет ключевое значение для больших регионов Земли и оказывает на них серьёзное политическое, экономическое или культурное влияние.
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