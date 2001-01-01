Экономика
Более 80% выручки нижегородских IT-компаний приходится на экспортТАСС 10:56
Годовой объем продукции, производимой нижегородскими IT-компаниями, составляет около 26 млрд рублей.
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Нижегородская область планирует использовать блокчейн-технологии
Бизнес News. Время зарабатывать10:53
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Политика
Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза
Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
Обновлено в 06:37
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе
Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:36
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»
Обновлено в 11:37
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию, сообщает «Вестник "Нафтана"», издание белорусской нефтяной компании «Нафтан».
Обновлено в 11:00
Наука
Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Футбол
«Краснодар» только однажды обыграл «Зенит» на своем поле
"Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы на пятой добавленной минуте, добился четвертой гостевой победы над "Краснодаром" в семи матчах чемпионата страны.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Авто
Особенности вариатора – 6 стереотипов водителей
Обновлено в 09:01
Политика
Лавров заявил, что России не за что извиняться
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России, если кто-то ждет от нее каких-то извинений, не за что просить прощения.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Под Триполи войска ПНС перешли в контрнаступление
Ливийское Правительство национального согласия объявило о начале контрнаступательной операции против сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел восьмой за день взрыв
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Глава Военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку
Ранее в воскресенье власти Саудовской Аравии и ОАЭ пообещали оказать поддержку народу Судана в $3 млрд.
Обновлено в 11:13
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
«Тулуза» и «Лилль» сыграли вничью, «Нант» победил «Амьен»
"Тулуза" и "Лилль" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Франции (0:0).
Обновлено в 11:10
Футбол
«Урал» в концовке вырвал победу в матче с «Рубином»
Обновлено в 11:35
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
Обновлено в 03:34
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
В штабе Порошенко высказались о результатах выборов
Любые результаты проходящих сегодня президентских выборов будут приняты. Об этом заявил глава "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.
Обновлено в 09:51
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание.
Обновлено в 08:26
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56