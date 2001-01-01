Более 80% выручки нижегородских IT-компаний приходится на экспортТАСС 10:56

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Политика Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.

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