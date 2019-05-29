Экономика
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копитьКоммерсантъ 09:05
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения. 24% граждан предпочитают быстрее потратить зарплату или пенсию.
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Происшествия
Подсудимый ушел из суда в Казани
Полиция Казани разыскивает мужчину, который сбежал из здания суда сразу после вынесения приговора, сообщил в среду агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Политика
Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Потап и Каменских поделились нежными снимками со своей свадьбы
Накануне звездная чета опубликовала новые фото со дня своей свадьбы.
Обновлено в 07:57
Общество
В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
Компания "Успех", в отношении которой было возбуждено антимонопольное дело из-за рекламы ее суши-бара, чье название горожане сочли непристойным, закрыла это заведение и извинилась перед жителями ближайших домов, сообщает в среду управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 08:49
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
Обновлено в 10:27
Происшествия
Глава Элисты отстранен от должности
Ессентукский городской суд по ходатайству следствия временно отстранил от исполнения обязанностей главу администрации Элисты Окона Нохашкиева.
Обновлено в 12:21
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Космос
Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой
Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено в 03:29
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Футбол
В Баку полиция останавливает фанатов «Арсенала» в футболках Мхитаряна
Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" на улицах города. Причиной задержаний являются игровые майки с фамилией Мхитаряна.
Обновлено в 11:25
Наука
В Сибири нашли способ снизить стоимость кардиостимуляторов
В рамках испытаний новые изделия показали способность без потери свойств совершать 315 миллионов импульсов (эквивалент десятилетнему сроку службы готового устройства).
Обновлено в 10:17
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Общество
МЧС предупредило о жаре в Москве
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу подростка в Вольске
Обновлено в 12:44
Политика
На Украине открыли дело по факту пропажи серверов
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Экономика
Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая призналась в давней влюблённости в Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая стала героиней нового выпуска телевизионного шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в рамках которого, помимо прочего, призналась в давней влюблённости в Филиппа Киркорова.
Обновлено в 10:15
Общество
WWF запустил 450‐летний стрим с разлагающейся пластиковой бутылкой
Чтобы привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения, Фонд дикой природы (WWF) решил показать, как разлагается одна пластиковая бутылка.
Обновлено в 04:30