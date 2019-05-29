Экономика

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копитьКоммерсантъ 09:05

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения. 24% граждан предпочитают быстрее потратить зарплату или пенсию.
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ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов

ТАСС03:59

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить

Коммерсантъ09:05

ВЦИОМ: две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок

Ведомости05:09

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Известия04:31

Большинство россиян не готовы сейчас брать кредиты

News.ru04:30

Большинство россиян считают необходимым сокращать расходы

Rambler News Service04:12

Россияне активно берут крупные кредиты, в том числе ипотеку

РИА Новости09:25
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Происшествия

Подсудимый ушел из суда в Казани

Полиция Казани разыскивает мужчину, который сбежал из здания суда сразу после вынесения приговора, сообщил в среду агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Общество

Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

Обновлено в 11:58
Политика

Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове

Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Потап и Каменских поделились нежными снимками со своей свадьбы

Накануне звездная чета опубликовала новые фото со дня своей свадьбы.
Обновлено в 07:57
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Компания "Успех", в отношении которой было возбуждено антимонопольное дело из-за рекламы ее суши-бара, чье название горожане сочли непристойным, закрыла это заведение и извинилась перед жителями ближайших домов, сообщает в среду управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 08:49
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

Обновлено в 05:05
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Культура

Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

Обновлено в 10:27
Происшествия

Глава Элисты отстранен от должности

Ессентукский городской суд по ходатайству следствия временно отстранил от исполнения обязанностей главу администрации Элисты Окона Нохашкиева.
Обновлено в 12:21
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Космос

Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой

Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено в 03:29
Происшествия

Чемпион Европы по тяжелой атлетике пытался украсть продукты в ТЦ

Обновлено в 12:22
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Футбол

В Баку полиция останавливает фанатов «Арсенала» в футболках Мхитаряна

Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" на улицах города. Причиной задержаний являются игровые майки с фамилией Мхитаряна.
Обновлено в 11:25
Наука

В Сибири нашли способ снизить стоимость кардиостимуляторов

В рамках испытаний новые изделия показали способность без потери свойств совершать 315 миллионов импульсов (эквивалент десятилетнему сроку службы готового устройства).
Обновлено в 10:17
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Общество

МЧС предупредило о жаре в Москве

Обновлено в 04:12
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу подростка в Вольске

Обновлено в 12:44
Политика

На Украине открыли дело по факту пропажи серверов

Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Экономика

Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая призналась в давней влюблённости в Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая стала героиней нового выпуска телевизионного шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в рамках которого, помимо прочего, призналась в давней влюблённости в Филиппа Киркорова.
Обновлено в 10:15
Общество

WWF запустил 450‐летний стрим с разлагающейся пластиковой бутылкой

Чтобы привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения, Фонд дикой природы (WWF) решил показать, как разлагается одна пластиковая бутылка.
Обновлено в 04:30
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