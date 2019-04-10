Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правиламРИА Новости вчера в 23:00
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
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Общество
Британский супермаркет обвинили в расизме из-за набора шоколадных утят
Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за набора шоколадных утят, который был выпущен к Пасхе.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева выявили расхождения
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода
Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.
Обновлено в 03:57
Авто
Появилось первое изображение нового Toyota Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова беспокоится о здоровье Романец
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Компания Hyundai превратила смартфоны в ключи зажигания
Обновлено в 03:05
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Министр обороны Японии подтвердил крушение истребителя F-35
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе
Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Россияне испугались заразиться ВИЧ через комаров и посуду
Каждый шестой россиянин уверен, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду.
Обновлено в 03:12
Технологии
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
Обновлено в 02:39
Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
ИГ провели операцию «Возмездие за Сирию»
Боевики Исламского государства* за два дня (8-9 апреля) провели серию нападений, которые они назвали операцией "Возмездие за вилаят Шам (Сирия)".
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»
Начинающая актриса Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» от Netflix, рассказывающем о британской королевской семье.
Обновлено в 04:24
Общество
«Яндекс» запустил сервис по поиску домашних животных
«Яндекс» вместе с Purina запустил сервис для поиска домашних животных.
Обновлено в 06:00
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Экс-мэр Владивостока получил 15 лет колонии
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Чайка назвал причины нарушений в системе ФСИН
По его данным, прокурорские проверки зафиксировали нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором субъекте России.
Обновлено в 04:59
Кино
«Игра престолов»: как изменилась жизнь актеров за годы сериала
Слава «Игры престолов» не разрушила и не изменила личную жизнь Питера — почти 15 лет он женат на костюмере Эрике Шмидт и воспитывает двоих детей.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Единоборства
Хабиб считает, что Роналду в Дагестане нужна охрана
Россиянин пошутил, что ему пришлось бы нанять охрану, чтобы не подвергать знаменитого футболиста опасности.
Обновлено в 05:04
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Авто
Грузовые Ford Transit появились в каршеринге «Яндекс.Драйв»
Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, в Ford Transit водитель может перевести груз объёмом до 10 кубических метров, а размер багажного отделения фургона составляет 3200х1700х1900 мм, что позволяет погрузить, как крупную бытовую технику, так и мебель в собранном состоянии.
Обновлено вчера в 16:08