Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правиламРИА Новости вчера в 23:00

Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам

Общество Британский супермаркет обвинили в расизме из-за набора шоколадных утят Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за набора шоколадных утят, который был выпущен к Пасхе.

Шоу-бизнес Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.

Авто Появилось первое изображение нового Toyota Highlander Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Политика В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.

Политика Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.

Здоровье Россияне испугались заразиться ВИЧ через комаров и посуду Каждый шестой россиянин уверен, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду.

Политика Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.

Армия и оружие ИГ провели операцию «Возмездие за Сирию» Боевики Исламского государства* за два дня (8-9 апреля) провели серию нападений, которые они назвали операцией "Возмездие за вилаят Шам (Сирия)".

Кино Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» Начинающая актриса Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» от Netflix, рассказывающем о британской королевской семье.

Общество «Яндекс» запустил сервис по поиску домашних животных «Яндекс» вместе с Purina запустил сервис для поиска домашних животных.

Общество Блогер впервые подал иск о защите репутации Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.

Происшествия Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.

Происшествия Чайка назвал причины нарушений в системе ФСИН По его данным, прокурорские проверки зафиксировали нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором субъекте России.

Кино «Игра престолов»: как изменилась жизнь актеров за годы сериала Слава «Игры престолов» не разрушила и не изменила личную жизнь Питера — почти 15 лет он женат на костюмере Эрике Шмидт и воспитывает двоих детей.

Происшествия В администрации Дербентского района проходят обыски Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.

Политика Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

Единоборства Хабиб считает, что Роналду в Дагестане нужна охрана Россиянин пошутил, что ему пришлось бы нанять охрану, чтобы не подвергать знаменитого футболиста опасности.