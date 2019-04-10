Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правиламРИА Новости вчера в 23:00

Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам

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