Более 70% московских новостроек продолжат продавать по старым правиламТелеканал 360° 01:52

Пятова отметила, что старые правила продажи первичного жилья сохранятся для 71% московских объектов с разрешениями на строительство.

Более 70% московских новостроек продолжат продавать по старым правилам

Общество ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Политика В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.

Происшествия Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.

Общество Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Происшествия Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Экономика В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев сделал неудачную стрижку Упавшая на глаза челка сделала из певца «пацана с района».

Политика Псковский депутат разработал законопроект о неуважении власти к народу Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу.

Единоборства Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.

Технологии YouTube начнет выпускать интерактивные шоу Новое подразделение, ориентированное на интерактивные программы и прямые трансляции, возглавит Бен Реллес, ранее руководивший подразделением комедийных шоу YouTube, пишет Bloomberg.

Общество Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Армия и оружие Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.

Авто Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.

Футбол Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак» Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».

Происшествия Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Происшествия Футболистов Кокорина и Мамаева доставили в суд Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения их дела по существу, передаёт корреспондент RNS.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Происшествия СК возбудил дело против судей из Литвы за приговор россиянам По данным следствия, судьи Айнора Мацявичене, Айва Сувилене, Виргиния Тамошюнайте и Артурас Шумскас рассматривали дело о событиях, произошедших в 1990 году в Вильнюсе.