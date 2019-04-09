Недвижимость
Более 70% московских новостроек продолжат продавать по старым правиламТелеканал 360° 01:52
Пятова отметила, что старые правила продажи первичного жилья сохранятся для 71% московских объектов с разрешениями на строительство.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Встанет ли вся «стройка» с 1 июля? — Мнения застройщиков, риелторов и банкиров
Деловой квартал (Екатеринбург)03:41
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Политика
В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями
Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Общество
Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:34
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня
Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Экономика
В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев сделал неудачную стрижку
Упавшая на глаза челка сделала из певца «пацана с района».
Обновлено в 12:07
Политика
Псковский депутат разработал законопроект о неуважении власти к народу
Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено в 05:44
Политика
Российский газ предложили перевозить на атомных подлодках
Обновлено в 09:44
Единоборства
Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.
Обновлено в 11:52
Технологии
YouTube начнет выпускать интерактивные шоу
Новое подразделение, ориентированное на интерактивные программы и прямые трансляции, возглавит Бен Реллес, ранее руководивший подразделением комедийных шоу YouTube, пишет Bloomberg.
Обновлено в 03:42
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Армия Хафтара отправила подкрепление на запад Ливии
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео
Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Авто
Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России
Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Футбол
Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак»
Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».
Обновлено в 09:08
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Футболистов Кокорина и Мамаева доставили в суд
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения их дела по существу, передаёт корреспондент RNS.
Обновлено в 05:41
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия
СК возбудил дело против судей из Литвы за приговор россиянам
По данным следствия, судьи Айнора Мацявичене, Айва Сувилене, Виргиния Тамошюнайте и Артурас Шумскас рассматривали дело о событиях, произошедших в 1990 году в Вильнюсе.
Обновлено в 02:19
Футбол
Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Политика
Эрдоган не исключил поставок С-400 в Турцию до июля
Обновлено в 01:27