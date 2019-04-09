Недвижимость

Более 70% московских новостроек продолжат продавать по старым правиламТелеканал 360° 01:52

Пятова отметила, что старые правила продажи первичного жилья сохранятся для 71% московских объектов с разрешениями на строительство.
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Большую часть московских новостроек будут продавать по старым правилам

РБК05:13

В Москве опасаются возвращения серых схем продаж новостроек

МИР 2403:29

Новостройки Москвы продолжат продавать по старым правилам

News.ruвчера в 23:48

Встанет ли вся «стройка» с 1 июля? — Мнения застройщиков, риелторов и банкиров

Деловой квартал (Екатеринбург)03:41

Анастасия Пятова: Возврата «серых схем» в продаже новостроек мы не допустим

РИА Новости02:30

Более 70% московских новостроек продолжат продавать по старым правилам

Телеканал 360°01:52

Большую часть новостроек Москвы будут продавать по старым правилам

Российская газета00:42
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Политика

В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями

Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Общество

Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.
Обновлено в 09:34
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора

Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня

Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Экономика

В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев сделал неудачную стрижку

Упавшая на глаза челка сделала из певца «пацана с района».
Обновлено в 12:07
Политика

Псковский депутат разработал законопроект о неуважении власти к народу

Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено в 05:44
Политика

Российский газ предложили перевозить на атомных подлодках

Обновлено в 09:44
Единоборства

Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.
Обновлено в 11:52
Технологии

YouTube начнет выпускать интерактивные шоу

Новое подразделение, ориентированное на интерактивные программы и прямые трансляции, возглавит Бен Реллес, ранее руководивший подразделением комедийных шоу YouTube, пишет Bloomberg.
Обновлено в 03:42
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Армия Хафтара отправила подкрепление на запад Ливии

Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео

Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Авто

Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России

Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Футбол

Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак»

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своём отношении к московскому «Спартаку».
Обновлено в 09:08
Происшествия

Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Футболистов Кокорина и Мамаева доставили в суд

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения их дела по существу, передаёт корреспондент RNS.
Обновлено в 05:41
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия

СК возбудил дело против судей из Литвы за приговор россиянам

По данным следствия, судьи Айнора Мацявичене, Айва Сувилене, Виргиния Тамошюнайте и Артурас Шумскас рассматривали дело о событиях, произошедших в 1990 году в Вильнюсе.
Обновлено в 02:19
Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Политика

Эрдоган не исключил поставок С-400 в Турцию до июля

Обновлено в 01:27
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