Экономика
Более 70 млрд рублей выделило правительство РФ на развитие дорогREGNUM 00:46
Больше всего средств выделено Самарской области — более 30 млрд рублей — на строительство транспортного обхода вокруг Тольятти и мост через Волгу. Выделяется порядка 12,5 млрд рублей на реконструкцию дорог и мостов в 23 регионах России.
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Правительство направило свыше 65,8 миллиардов рублей на развитие автодорог
Московский Комсомолец00:57
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Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
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Кино
Стало известно место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 14:54
Политика
Пушков предостерег Порошенко от отказа от дебатов на стадионе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал предложение лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
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Происшествия
К лидерам протестных акций в Ингушетии пришли с обысками
В Ингушетии проходят обыски у лидеров протестных акций. Об этом в Facebook написала местная журналистка Изабелла Евлоева.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны
Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
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Общество
Приморцам ограничили рыбалку на удочку. Как не попасть на штраф?
Нормы для любительской рыбалки в Приморье были введены немногим меньше года назад.
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено в 18:17
Политика
Эксперт телеканала Fox News стала главой пресс-службы госдепа США
Новым начальником пресс-службы госдепартамента США назначена эксперт в области нацбезопасности телеканала Fox News Морган Ортэгус.
Обновлено в 20:09
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено в 19:27
Политика
США подготовили план на случай ухода Мадуро
Глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США подготовили план помощи Венесуэле на случай ухода президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье
На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Политика
На Украине заявили, что место проведения дебатов кандидатов в президенты зависит от ЦИК
Место проведения дебатов кандидатов в президенты Украины зависит от решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
Обновлено в 18:39
Политика
В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Италию
Визит российского лидера Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Китаянка с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа
Китаянка Юцьзин Чжан с четырьмя телефонами и флешкой с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории сотрудниками ФСБ
ФСБ России опубликовала видео с задержанием мэра Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в махинациях, приведших к нанесению ущерба бюджету в размере 35 млн рублей.
Обновлено в 15:57
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Происшествия
МЧС закроет московский центр управления в кризисных ситуациях
Московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) закрывается, его функции переходят столичному главку МЧС.
Обновлено в 19:31
Футбол
«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»
«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 17:10
Интернет
В WhatsApp появился запрет на добавление в группы
В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Здоровье
Бешеная лиса посадила Мирный на карантин
Причиной карантина стала бешеная лиса, умерщвленная на территории личного подсобного хозяйства на улице Школьная.
Обновлено в 10:12
Космос
Ракеты и лазерные мечи: ученики лицея № 1580 перешли на новый уровень инженерного мастерства
Ученики 5-8 классов лицея № 1580 прошли образовательные курсы в технопарке «Инжинириум МГТУ им. Баумана».
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль
Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено в 12:35