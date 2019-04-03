Более 70 млрд рублей выделило правительство РФ на развитие дорогREGNUM 00:46

Больше всего средств выделено Самарской области — более 30 млрд рублей — на строительство транспортного обхода вокруг Тольятти и мост через Волгу. Выделяется порядка 12,5 млрд рублей на реконструкцию дорог и мостов в 23 регионах России.

Более 70 млрд рублей выделило правительство РФ на развитие дорог

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