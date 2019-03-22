Общество

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусораРоссийская газета 06:11

Минприроды назвал регионы, где успешно стартовала "мусорная реформа". В их число вошли 62 субъекта РФ.
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В каких регионах тарифы на вывоз мусора могут быть снижены

Московский Комсомолец07:54

Почти все регионы Поволжья могут снизить тарифы на вывоз мусора

REGNUM06:59

В Минприроды назвали количество регионов, готовых снизить «мусорные тарифы»

Росбалт07:14

Более 60 регионов допустили снижение тарифов на вывоз мусора

Телеканал 360°07:46

Минприроды: снизить тариф на вывоз мусора готовы 62 субъекта РФ

ТАСС06:28

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора

Российская газета06:11

Тарифы на вывоз мусора в некоторых регионах предложили снизить на треть

РИА Новости06:01
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено вчера в 13:39
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Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии

Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
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Политика

В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
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Запашный резко раскритиковал Невзорова за негатив в адрес Началовой

Обновлено в 10:22
Происшествия

Российские судьи уволились после оправдания полицейских

Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Спорт

Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех

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Происшествия

СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова

Как указали в СБУ, подозреваемому российские спецслужбы выплатили за сотрудничество $15 тыс. и дали инструкции по проведению подготовки к теракту.
Обновлено в 06:55
Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны

Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Рогозин рассказал о строительстве Восточного и новых ракетах

Строительство первой очереди космодрома Восточный фактически завершено, но пока не хватает документации, чтобы ввести ее в эксплуатацию, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала Россия 24.
Обновлено в 11:19
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Наука

Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии

Учёные из Германии заявили об успехах в лечении резистентной депрессии с помощью инвазивной стимуляции головного мозга.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал свою вину

Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.
Обновлено в 11:21
Политика

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Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене транзита газа через Украину

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Газпром начал направлять официальные уведомления о том, что с начала следующего года прекратится транспортировка газа через Украину, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 02:18
Спорт

Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация

Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено вчера в 12:35
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В Саратов прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова

В Саратов сегодня утром прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Культура

Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Наука

Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык

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Космос

Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита

Обновлено 20 марта в 18:18
Транспорт

ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Коррупция на штрафстоянке. Обнародовано видео задержания подозреваемых

УФСБ по Саратовской области обнародовало видео задержания руководителей штрафстоянок, подозреваемых в даче взяток сотрудникам ДПС.
Обновлено в 08:50
Происшествия

СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича

Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ

Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
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Политика

Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины

34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
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