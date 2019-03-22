Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусораРоссийская газета 06:11
Минприроды назвал регионы, где успешно стартовала "мусорная реформа". В их число вошли 62 субъекта РФ.
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Политика
Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии
Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
Обновлено в 09:32
Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Спорт
Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех
Обновлено в 08:52
Происшествия
СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова
Как указали в СБУ, подозреваемому российские спецслужбы выплатили за сотрудничество $15 тыс. и дали инструкции по проведению подготовки к теракту.
Обновлено в 06:55
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Рогозин рассказал о строительстве Восточного и новых ракетах
Строительство первой очереди космодрома Восточный фактически завершено, но пока не хватает документации, чтобы ввести ее в эксплуатацию, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала Россия 24.
Обновлено в 11:19
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Наука
Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии
Учёные из Германии заявили об успехах в лечении резистентной депрессии с помощью инвазивной стимуляции головного мозга.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал свою вину
Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.
Обновлено в 11:21
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене транзита газа через Украину
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Газпром начал направлять официальные уведомления о том, что с начала следующего года прекратится транспортировка газа через Украину, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 02:18
Спорт
Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация
Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено вчера в 12:35
Здоровье
В Саратов прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова
В Саратов сегодня утром прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Роман Гриценко покинул «ДОМ-2» ради новой возлюбленной
Обновлено вчера в 13:23
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Культура
Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Наука
Роботы помогли пчелам и рыбам найти общий язык
Обновлено вчера в 08:17
Космос
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита
Обновлено 20 марта в 18:18
Транспорт
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Коррупция на штрафстоянке. Обнародовано видео задержания подозреваемых
УФСБ по Саратовской области обнародовало видео задержания руководителей штрафстоянок, подозреваемых в даче взяток сотрудникам ДПС.
Обновлено в 08:50
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича
Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Политика
Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины
34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59