Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусораРоссийская газета 06:11
Минприроды назвал регионы, где успешно стартовала "мусорная реформа". В их число вошли 62 субъекта РФ.
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Политика
Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС
Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:30
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Восточной конференции, одолев «Барыс»
Обновлено в 10:03
Космос
Астронавты НАСА завершили подготовку к выходу в открытый космос
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Продолжает хайпить: Гуф выложил фотографию с Кети Топурия
Кети Топурия (32) и Гуф (39) расстались еще в ноябре 2018-го предположительно из-за того, что стало известно о его любовнице, но рэпер, похоже, до сих пор скучает по бывшей возлюбленной.
Обновлено в 08:17
Культура
Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион
Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев.
Обновлено в 11:56
Политика
Рахимов покинул пост президента Международной ассоциации бокса
Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов сделал официальное заявление о сложении своих полномочий.
Обновлено в 11:45
Политика
ООН: статус Голанских высот остается неизменным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Белый дом сообщил об освобождении территории Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии полностью освобождена от террористов "Исламского государства"*.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой
Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.
Обновлено в 06:01
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Политика
Россия захотела поставлять газ Украине
Глава «Газпрома» добавил, что российская сторона готова рассмотреть продление контракта на транзит газа через территорию Украины на основании действующего контракта.
Обновлено в 12:09
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Власти США приняли решение ввести санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, причастных, по мнению Вашингтона, к ядерным разработкам Тегерана.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Жасмин купила «Бентли» за 33,5 миллиона рублей
На Троекуровское кладбище, где хоронили ее коллегу по большой сцене Юлию Началову, Жасмин приехала на шикарном серо-золотом Bentley Mulsanne, стоимость которого оценивается в 33,5 миллиона рублей.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Гаджеты
Xiaomi и Huawei расширят российские сети
Xiaomi и Huawei расширят российские сети Китайские Xiaomi и Huawei готовят масштабное расширение розничных сетей в России.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 был замечен у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 08:36
Футбол
Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»
Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
Обновлено в 05:14
Культура
Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих
"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» и в полуфинале плей-офф КХЛ сыграет с «Авангардом»
Обновлено в 12:34
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео
Обновлено в 11:28