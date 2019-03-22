Общество

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусораРоссийская газета 06:11

Минприроды назвал регионы, где успешно стартовала "мусорная реформа". В их число вошли 62 субъекта РФ.
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В каких регионах тарифы на вывоз мусора могут быть снижены

Московский Комсомолец07:54

Более 60 регионов допустили снижение тарифов на вывоз мусора

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Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора

Российская газета06:11

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ТАСС06:28

В Минприроды назвали количество регионов, готовых снизить «мусорные тарифы»

Росбалт07:14

Тарифы на вывоз мусора в некоторых регионах предложили снизить на треть

РИА Новости06:01
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