Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусораРоссийская газета 06:11
Минприроды назвал регионы, где успешно стартовала "мусорная реформа". В их число вошли 62 субъекта РФ.
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Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Политика
Медведчук назвал Россию главным торговым партнером Украины
Председатель политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что по итогам 2018 года РФ для Украины самый главный торговый партнер.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Культура
Marvel продаст на аукционе супергеройские костюмы
Обновлено в 06:30
Авто
30 лет простоявший в гараже Bentley продан за 40 млн рублей
Британский аукционный дом H&H Classics продал редкий Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer, который более 30 лет простоял в гараже, за 454 250 фунтов стерлингов (38,4 млн рублей).
Обновлено в 08:00
Спорт
Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех
Обновлено в 08:52
Политика
Глава МИД Белоруссии заявил, что об объединении с Россией речи не идет
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что речи об объединении республики с Россией не идет, а то, что российский президент Владимир Путин после 2024 года якобы может возглавить объединенное государство, затрагивалось на двусторонних встречах "вскользь" и только в контексте инсинуаций в СМИ.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Рита Дакота обвинила СМИ в «хайпе на смерти» Юлии Началовой
Только недавно Рита Дакота переживала из-за потока негативных сообщений и критики, который обрушился на неё после развода с Владом Соколовским.
Обновлено в 08:00
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Культура
В Перми пройдет Российская студенческая весна
В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
Обновлено в 05:35
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Политика
Норкин выгнал украинского политолога из студии НТВ и перекрестился
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко в ходе одного из выпусков передачи, транслировавшегося в прямом эфире.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области
Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина
Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Путин не поедет в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»
Пожар в четырехэтажном ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта прошлого года.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.
Обновлено в 07:19
Энергетика
Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета
Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 19:24
Авто
Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever
Зонтиками в дверях и скребком для льда на крышке заправочной горловины, с помощью которого можно проверить глубину протектора шин, уже мало кого удивишь. и теперь инженеры Skoda придумали, как можно доработать горловину бачка стеклоочистительной жидкости.
Обновлено в 00:55
Политика
Проверку Росгеологии продлили до середины апреля
Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Нижнекамске полицейского зарезали у здания МВД
В Нижнекамске неизвестный мужчина напал с ножом на участкового уполномоченного полиции и смертельно ранил его.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Самолет-разведчик США засекли у берегов Крыма
Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США совершил полет недалеко от берегов Крыма.
Обновлено в 09:30
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55