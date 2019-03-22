Общество

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусораРоссийская газета 06:11

Минприроды назвал регионы, где успешно стартовала "мусорная реформа". В их число вошли 62 субъекта РФ.
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К каких регионах тарифы на вывоз мусора могут быть снижены

Московский Комсомолец07:54

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РИА Новости06:01

В Минприроды назвали количество регионов, готовых снизить «мусорные тарифы»

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REGNUM06:59

Минприроды: снизить тариф на вывоз мусора готовы 62 субъекта РФ

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Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора

Российская газета06:11

Более 60 регионов допустили снижение тарифов на вывоз мусора

Телеканал 360°07:46
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Политика

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Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.
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