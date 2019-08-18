При взрыве во время празднования свадьбы на западе Кабула погибли 63 человека, более 180 пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел Афганистана.

Более 60 человек погибли при взрыве на свадьбе в Кабуле

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