Происшествия
Более 60 человек погибли при взрыве на свадьбе в КабулеSputnik Литва 03:20
При взрыве во время празднования свадьбы на западе Кабула погибли 63 человека, более 180 пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел Афганистана.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Политика
Серия пикетов в Москве за свободные выборы проходит в Москве спокойно
Обновлено вчера в 10:02
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Происшествия
СКР выясняет обстоятельства ДТП с автобусом в Перми
В Перми СКР начал проверку по факту ДТП с автобусом, врезавшимся в здание. Об этом сообщает краевое управление ведомства.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Футбол
«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью
В другом матче тура «Армавир» принимал «Балтику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Обновлено в 14:00
Политика
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Москве недовольный лечением пациент избил врача
В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Производство промышленной продукции в Киргизии превысило $2 млрд
По итогам января-июля 2019 года производство промышленной продукции в Казахстане составило 150,253 млрд сомов ($2,15 млрд).
Обновлено вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМД
Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД.
Обновлено в 03:16
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Москве полицейский погиб в ДТП с грузовиком
Обновлено в 05:50
Футбол
«Алавес» обыграл «Леванте» в стартовом туре Примеры
В матче 1-го тура чемпионата Испании "Алавес" обыграл "Леванте" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Витории на стадионе "Мендисорроса".
Обновлено в 13:07
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Обновлено в 13:08
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Космос
В США заявили о взрыве российской ядерной торпеды «Статус-6»
Обновлено вчера в 20:02
Футбол
Сёмин признался, что в первом тайме «Динамо» превосходило «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Динамо» в матче шестого тура РПЛ сезона-2019/20.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Аварийно севший в поле самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать
В Подмосковье начали разбирать самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севший на кукурузное поле в четверг утром.
Обновлено в 08:36
Политика
Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии
Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Гаджеты
Навороченный бюджетник Redmi Note 8 Pro застукали в руках пользователя
Redmi Note 8 Pro может стать первым смартфонов Xiaomi с 64-мегапиксельной камерой. Прочие характеристики пока неизвестны.
Обновлено в 04:22
Футбол
Telefoot: «Реал» отказался менять Варана или Винисиуса на Неймара
По информации Telefoot, парижане отказались от предложения испанского клуба включить в сделку по бразильцу полузащитника Гарета Бэйла, так как предпочитают защитника мадридцев Рафаэля Варана или форварда Винисиуса Жуниора.
Обновлено в 11:46