Происшествия

Более 60 человек погибли при взрыве на свадьбе в КабулеSputnik Литва 03:20

При взрыве во время празднования свадьбы на западе Кабула погибли 63 человека, более 180 пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел Афганистана.
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