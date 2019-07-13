Политика
Более 670 тыс. человек захотели штурмовать «Зону 51»ТАСС 14:05
Штурм базы назначен на 20 сентября 2019 года. Участникам мероприятия предлагается встретиться у туристического центра, посвященного "Зоне 51", и согласовать дальнейшие действия.
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с чего всё началось
На фоне легенд о военной базе администраторы одного из сообществ с мемасами в шутку организовали в Facebook встречу с предложением атаковать базу, чтобы, наконец, освободить инопланетян из военного плена.ТК Звездавчера в 00:47
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Штурм «Зоны 51». Пользователи Facebook собираются освободить инопланетян
Телеканал 360°11 июля в 18:11
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
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