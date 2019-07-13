Политика

Более 670 тыс. человек захотели штурмовать «Зону 51»ТАСС 14:05

Штурм базы назначен на 20 сентября 2019 года. Участникам мероприятия предлагается встретиться у туристического центра, посвященного "Зоне 51", и согласовать дальнейшие действия.
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с чего всё началось
На фоне легенд о военной базе администраторы одного из сообществ с мемасами в шутку организовали в Facebook
 встречу с предложением атаковать базу, чтобы, наконец, освободить инопланетян из военного плена.
ТК Звездавчера в 00:47

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Более 670 тыс. человек захотели штурмовать «Зону 51»

ТАСС14:05

Штурм «Зоны 51». Пользователи Facebook собираются освободить инопланетян

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LentaChel.ru11 июля в 14:57

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Ferra11 июля в 13:04
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
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