с чего всё началось

Штурм базы назначен на 20 сентября 2019 года. Участникам мероприятия предлагается встретиться у туристического центра, посвященного "Зоне 51", и согласовать дальнейшие действия.

Более 670 тыс. человек захотели штурмовать «Зону 51»

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