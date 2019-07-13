с чего всё началось

Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook. «Зона 51» долгое время считалась местом, в котором проводят исследования внеземных форм жизни.

Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»

Наука Установлено количество алкоголя, лишающее человека силы воли Британские нейробиологи установили, какое количество выпитого алкоголя способно лишить человека силы воли.

Общество Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.

Здоровье Почему повышается внутричерепное давление Повышение внутричерепного давления бывает также при токсикозе у беременных.

Наука Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Происшествия В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.

Шоу-бизнес Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.

Политика Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Армия и оружие В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.

Происшествия Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины на чемпионате Европы Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо попал в реанимацию после того, как кусок покрытия деревянной дорожки на чемпионате Европы в бельгийском Генте проткнул его насквозь.

Авто Названы 10 самых популярных иномарок в России Реализация новых иномарок в России за первые шесть месяцев текущего года упала на 4 процента. Накануне был опубликован ТОП-10 бестселлеров.

Футбол Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.

Политика Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400 Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.

Общество Где вы были раньше: на Алтае «отразили» нападки Москвы по рубкам леса на 200 млн Минприроды проведет проверку по незаконным рубкам алтайских лесов Ведомство опровергает незаконные рубки на 200 млн рублей в алтайских лесах 1916 9 Доцент кафедры лесного хозяйства АГАУ, кандидат биологических наук Алексей Малиновских также считает, что именно эти рубки именно здесь были обоснованными.

Гаджеты Стала известна себестоимость смартфона OnePlus 7 Pro Можно сказать, что с продажи OnePlus 7 Pro компания зарабатывает более 100% от себестоимости.

Политика Украинский журналист нецензурно высказался в адрес Путина «Коллеги с «Рустави 2» не дадут соврать», – сообщил Овдиенко, после чего обозвал Путина словом, которое популярно среди украинских футбольных болельщиков, придумавших оскорбительную кричалку.