Политика

Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»Московский Комсомолец 10:44

Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook. «Зона 51» долгое время считалась местом, в котором проводят исследования внеземных форм жизни.
Читать в источнике
с чего всё началось
На фоне легенд о военной базе администраторы одного из сообществ с мемасами в шутку организовали в Facebook
 встречу с предложением атаковать базу, чтобы, наконец, освободить инопланетян из военного плена.
ТК Звездавчера в 00:47

Подробнее о событии

Более 670 тыс. человек захотели штурмовать «Зону 51»

ТАСС14:05

Тысячи пользователей Facebook собрались штурмовать американскую базу в поисках НЛО

Ferra11 июля в 13:04

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

РИА Новости09:56

Несколько сотен тысяч человек откликнулись на сетевой призыв о штурме американской военной базы в Неваде

Эхо Москвы09:04

Штурм «Зоны 51». Пользователи Facebook собираются освободить инопланетян

Телеканал 360°11 июля в 18:11

Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек

LentaChel.ru11 июля в 14:57

Сотни тысяч человек решили штурмовать военную базу в США в поисках инопланетян

Известия10:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:20, Вашингтон
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Обновлено в 13:00
Наука

Установлено количество алкоголя, лишающее человека силы воли

Британские нейробиологи установили, какое количество выпитого алкоголя способно лишить человека силы воли.
Обновлено 11 июля в 20:15
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Обновлено в 18:46
Политика

Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400

Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников.
Обновлено в 18:34
Транспорт

ЦОДД: Движение по всему участку ночного велофестиваля открыто

Обновлено в 17:44
Общество

Все леди делают это: как приготовить самое модное и полезное блюдо сезона

Обновлено в 08:00
Общество

Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века

Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Здоровье

Почему повышается внутричерепное давление

Повышение внутричерепного давления бывает также при токсикозе у беременных.
Обновлено в 01:18
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено в 16:23
Политика

Зеленский провел совещание на границе с Крымом

Обновлено в 14:19
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия

В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии

В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте

В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы

Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Адвокат рассказал о детской травме обвиняемого в убийстве стюардессы

Обновлено в 14:23
Происшествия

Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины на чемпионате Европы

Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо попал в реанимацию после того, как кусок покрытия деревянной дорожки на чемпионате Европы в бельгийском Генте проткнул его насквозь.
Обновлено в 14:24
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в России

Реализация новых иномарок в России за первые шесть месяцев текущего года упала на 4 процента. Накануне был опубликован ТОП-10 бестселлеров.
Обновлено в 12:12
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено в 19:54
Футбол

РФС недоволен, что функции главных тренеров в РПЛ и ФНЛ выполняют специалисты без нужной квалификации

РФС выразил озабоченность участившимися случаями фактического назначения главными тренерами клубов лиц, имеющих более низкую тренерскую квалификацию.
Обновлено в 17:23
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Общество

Где вы были раньше: на Алтае «отразили» нападки Москвы по рубкам леса на 200 млн

Минприроды проведет проверку по незаконным рубкам алтайских лесов Ведомство опровергает незаконные рубки на 200 млн рублей в алтайских лесах 1916 9 Доцент кафедры лесного хозяйства АГАУ, кандидат биологических наук Алексей Малиновских также считает, что именно эти рубки именно здесь были обоснованными.
Обновлено в 19:01
Гаджеты

Стала известна себестоимость смартфона OnePlus 7 Pro

Можно сказать, что с продажи OnePlus 7 Pro компания зарабатывает более 100% от себестоимости.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Марокканские моряки спасли 161 мигранта в Средиземном море

Обновлено в 19:43
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Политика

Украинский журналист нецензурно высказался в адрес Путина

«Коллеги с «Рустави 2» не дадут соврать», – сообщил Овдиенко, после чего обозвал Путина словом, которое популярно среди украинских футбольных болельщиков, придумавших оскорбительную кричалку.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол

Воспитанник «Уфы» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов прокомментировал матч против «Урала» (2:3), который стал для игрока дебютным в РПЛ.
Обновлено в 19:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное