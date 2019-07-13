Политика
Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»Московский Комсомолец 10:44
Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook. «Зона 51» долгое время считалась местом, в котором проводят исследования внеземных форм жизни.
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с чего всё началось
На фоне легенд о военной базе администраторы одного из сообществ с мемасами в шутку организовали в Facebook встречу с предложением атаковать базу, чтобы, наконец, освободить инопланетян из военного плена.ТК Звездавчера в 00:47
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Штурм «Зоны 51». Пользователи Facebook собираются освободить инопланетян
Телеканал 360°11 июля в 18:11
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Обновлено в 13:00
Наука
Установлено количество алкоголя, лишающее человека силы воли
Британские нейробиологи установили, какое количество выпитого алкоголя способно лишить человека силы воли.
Обновлено 11 июля в 20:15
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Обновлено в 18:46
Политика
Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400
Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников.
Обновлено в 18:34
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Здоровье
Почему повышается внутричерепное давление
Повышение внутричерепного давления бывает также при токсикозе у беременных.
Обновлено в 01:18
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено в 14:19
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия
В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии
В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы
Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины на чемпионате Европы
Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо попал в реанимацию после того, как кусок покрытия деревянной дорожки на чемпионате Европы в бельгийском Генте проткнул его насквозь.
Обновлено в 14:24
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Реализация новых иномарок в России за первые шесть месяцев текущего года упала на 4 процента. Накануне был опубликован ТОП-10 бестселлеров.
Обновлено в 12:12
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено в 19:54
Футбол
РФС недоволен, что функции главных тренеров в РПЛ и ФНЛ выполняют специалисты без нужной квалификации
РФС выразил озабоченность участившимися случаями фактического назначения главными тренерами клубов лиц, имеющих более низкую тренерскую квалификацию.
Обновлено в 17:23
Политика
Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400
Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Общество
Где вы были раньше: на Алтае «отразили» нападки Москвы по рубкам леса на 200 млн
Минприроды проведет проверку по незаконным рубкам алтайских лесов Ведомство опровергает незаконные рубки на 200 млн рублей в алтайских лесах 1916 9 Доцент кафедры лесного хозяйства АГАУ, кандидат биологических наук Алексей Малиновских также считает, что именно эти рубки именно здесь были обоснованными.
Обновлено в 19:01
Гаджеты
Стала известна себестоимость смартфона OnePlus 7 Pro
Можно сказать, что с продажи OnePlus 7 Pro компания зарабатывает более 100% от себестоимости.
Обновлено в 13:37
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Политика
Украинский журналист нецензурно высказался в адрес Путина
«Коллеги с «Рустави 2» не дадут соврать», – сообщил Овдиенко, после чего обозвал Путина словом, которое популярно среди украинских футбольных болельщиков, придумавших оскорбительную кричалку.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
Воспитанник «Уфы» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ
Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов прокомментировал матч против «Урала» (2:3), который стал для игрока дебютным в РПЛ.
Обновлено в 19:27