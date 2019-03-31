Более 600 сообщений о нарушениях зафиксировано на выборах на УкраинеГазета.Ru 08:50

В Национальную полицию Украины поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства на выборах президента, сообщает "112 Украина".

Более 600 сообщений о нарушениях зафиксировано на выборах на Украине

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