Политика
Более 600 сообщений о нарушениях зафиксировано на выборах на УкраинеГазета.Ru 08:50
В Национальную полицию Украины поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства на выборах президента, сообщает "112 Украина".
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