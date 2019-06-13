Происшествия
Более 50 детей умерли в Индии из-за плодов личиLife.ru 04:57
По словам врачей, вспышка синдрома острого энцефалита (AES), вероятно, связана с токсичным веществом, который содержится в плодах личи. Специалисты считают, что вспышки AES на севере и востоке Индии связаны с тем, что дети едят незрелые фрукты натощак.
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Обновлено в 07:34
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Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
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Владимир Путин уволил двух генералов после дела Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов после дела Ивана Голунова.
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Экономика
Половина россиян покупала товары только по акциям
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Политика
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Ранее Минюст России потребовал ликвидации семи российских политических партий: «Альянс зеленых», «За женщин России», «Союз горожан», «Города России», Партия пенсионеров России, Народная партия России и Социал-демократическая партия России.
Обновлено в 12:40
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У вратаря сборной России Лунева нашли судимость
Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ. в 2008 году он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве.
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Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
Обновлено в 06:49
Экономика
Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета
В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
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Шоу-бизнес
Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь
Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
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Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток
Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.
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Обновлено в 09:58
Экономика
Россиянам разрешат не платить налог с продажи квартир
По поручению президента РФ Владимира Путина в ближайшее время Россия вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется, если недвижимость находилось в собственности более трех лет.
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Армия и оружие
В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.
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Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
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Здоровье
Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
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Футбол
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Гаджеты
В России запустят продажи первого смартфона на отечественной ОС
Первый коммерческий смартфон и два планшета планируется выпустить в продажу в России в сентябре текущего года.
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Международные резервы России превысили $500 млрд
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Общество
Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД
12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».
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