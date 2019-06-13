Происшествия
Более 50 детей умерли в Индии из-за плодов личиLife.ru 04:57
По словам врачей, вспышка синдрома острого энцефалита (AES), вероятно, связана с токсичным веществом, который содержится в плодах личи. Специалисты считают, что вспышки AES на севере и востоке Индии связаны с тем, что дети едят незрелые фрукты натощак.
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Авто
Новый внедорожник Lada 4x4 появится не ранее 2022 года
Обновлено в 06:44
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
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Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова
Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.
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Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково
Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
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Происшествия
Кремль прокомментировал жалобы на жесткость силовиков
В Кремле знают о жалобах на жесткость силовиков во время несанкционированной акции в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Обновлено в 12:03
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Политика
Путин назначил Москву местом развития технологий мирового господства
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть совместно с мэрией Москвы и Сбербанком вопрос о создании в столице территории для внедрения технологий в области искусственного интеллекта (ИИ).
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Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу
Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:33
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Эрдоган объявил закрытым вопрос с поставками С-400 Турции
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Политика
РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину
Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено вчера в 23:41
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Адвокат Кокорина: рассчитывали на гуманность суда первой инстанции
Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала решение Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.
Обновлено в 10:41
Политика
Россия предложила Украине мировое соглашение по газу
«С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», — приводит RT слова Новака.
Обновлено в 11:47
Общество
В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента
В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
Обновлено в 12:07
Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время
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Авто
Kia показала новый кроссовер для России
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Обновлено в 07:47
Армия и оружие
В американском F-35 для ВМС нашли серьезные недостатки
В версии нового американского истребителя F-35 для ВМС нашли несколько уязвимостей, пишут СМИ.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею
Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Общество
При раскопках на Вайнера археологи нашли старинные монеты, ножи и кольца. Фото
На улице Вайнера, где собираются строить «Эрмитаж-Урал», археологи нашли много старинных вещей при раскопках.
Обновлено в 12:04
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Больше сорока солдат ВСУ в Донбассе не вернулись в часть после отпуска
Больше сорока солдат ВСУ из 14-й бригады в Луганщине не вернулись из отпусков.
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В музее-усадьбе «Архангельское» пройдет выставка эксклюзивных авто
В субботу и воскресенье, 29 и 30 июня, в усадьбе «Архангельское» будет проведен фестиваль-выставка «Автокультура», проходящий при поддержке автомобильного клуба «Ветерок».
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