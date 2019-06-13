Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в ИндииКомсомольская правда 04:57

За последние десять дней в индийском штате Бихар округа Музаффарпур скончались 53 ребенка. Все они, согласно данным медицинский служб, отправились плодами личи. На такие выводы врачей натолкнуло то, что все ребята перед смертью ели эти фрукты, в которых, вероятно, содержались токсины.

Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии

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