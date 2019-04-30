Более 50 человек пострадали в ходе протестов в ВенесуэлеREGNUM 18:00

Число пострадавших в ходе протестов оппозиции в Венесуэле составило 52 человека, передает CNN. Число пострадавших назвал Махию Санти, возглавляющий управление здравоохранения муниципалитета Чакао. По его словам, один человек получил огнестрельное ранение, 32 ранены резиновыми пулями.

Более 50 человек пострадали в ходе протестов в Венесуэле

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