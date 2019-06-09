Более 500 человек удалили с ЕГЭ-2019 за нарушения – РособрнадзорREGNUM 13:14

С начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения было удалено более 500 участников. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе Рособрнадзора.

Более 500 человек удалили с ЕГЭ-2019 за нарушения – Рособрнадзор

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