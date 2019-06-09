Общество

Более 500 человек удалили с ЕГЭ-2019 за нарушения – РособрнадзорREGNUM 13:14

С начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения было удалено более 500 участников. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе Рособрнадзора.
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С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

РБК06:06

С экзаменов с начала ЕГЭ-2019 удалили более 500 нарушителей

РИА Новости03:43

С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей

ТАСС04:25

В России с ЕГЭ за нарушения удалили 522 человека

Интерфакс04:10

С начала периода ЕГЭ с экзаменов удалили 522 нарушителя

RT на русском04:02

На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек

Известия04:31

Более 500 нарушителей удалены с экзаменов с начала периода сдачи ЕГЭ

Говорит Москва03:57
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