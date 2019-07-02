Экономика

Более 4 трлн рублей вложено в незавершенные стройки из бюджета РФИнтерфакс 01:05

В ведомстве добавили, что на государственные стройки, которые были приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4,3 тыс. объектов), направлено 260 млрд рублей.
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с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
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