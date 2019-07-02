с чего всё началось

В ведомстве добавили, что на государственные стройки, которые были приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4,3 тыс. объектов), направлено 260 млрд рублей.

Более 4 трлн рублей вложено в незавершенные стройки из бюджета РФ

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