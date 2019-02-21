Экономика

Более 4 млн граждан РФ получат социальные доплаты к пенсиямREGNUM вчера в 12:04

Увеличение социальных доплат к пенсиям в Российской Федерации по поручению главы государства затронет порядка 4 млн человек. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
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В ПФР посчитали количество россиян, которым требуется надбавка к пенсии

URA.Ruвчера в 10:39

Минтруд поменяет порядок начислений социальных доплат

РИА Новостивчера в 15:12

Эксперт прокомментировал новый порядок начисления пенсии: «Cомнительная штука»

Московский Комсомолецвчера в 12:33

«Несправедливость устранить». Выплаты пенсионерам пересчитают после поручения президента

Телеканал 360°05:13

Так справедливо

Российская газетавчера в 07:53

Минтруд заявил об изменении порядка начисления социальных доплат к пенсии

РБКвчера в 06:35

В ПФР заявили, что увеличение социальных доплат к пенсии коснется 4 млн россиян

ТАССвчера в 06:37
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Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье

Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником вместе с другими родителями в Приморском крае.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Новосибирске арестовали замдиректора медцентра им. Мешалкина

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в центре имени Мешалкина 20 февраля прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о хищении более 1,3 миллиарда рублей и легализации доходов, полученных преступных путем в 2015-2018 годах.
Обновлено в 04:31
Футбол

Александр Дюков избран новым президентом РФС

Президентом Российского футбольного союза (РФС) на четырехлетний срок избран Александр Дюков. Внеочередная конференция РФС прошла в Москве.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково

Обновлено в 03:20
Политика

Путин поручил разработать меры поддержки молодежной музыки

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации обсудить с экспертами и разработать меры поддержки современной популярной музыки.
Обновлено в 03:21
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В московском метро безбилетник ранил ножом контролера

Неизвестный нанес ножевое ранение контролеру на станции "Кузьминки" московского метро, преступник скрылся, ведется поиск, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Салюков стал генералом армии

Обновлено в 03:03
Политика

В России из судебных залов могут исчезнуть кабины для обвиняемых

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о запрете клеток для обвиняемых в залах судов, сообщается 22 февраля на сайте правительства РФ.
Обновлено в 04:54
Футбол

ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна

В два ближайших трансферных окна синие не смогут регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка

Обновлено вчера в 03:31
Происшествия

Песков прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» в Приморье

В Кремле считают, что с ситуацией в "китовой тюрьме" близ Находки следует для начала разобраться де-юре, но без промедлений, поскольку ситуация уже и так изрядно затянулась и находящиеся там животные страдают, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Политика

В Кремле не считают критической ситуацию с управлением в КЧР

В Кремле не считают критической ситуацию с управлением в Карачаево-Черкесии на фоне «дела Арашуковых».
Обновлено в 05:13
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Пётр Порошенко приписал русского художника-авангардиста Казимира Малевича к украинским живописцам.
Обновлено в 05:08
Кино

Семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн телеканалу HBO

Обновлено вчера в 20:50
Политика

ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст.
Обновлено в 04:16
Политика

Адвокат Бутиной рассказал об условиях содержания россиянки в тюрьме

Обновлено в 04:15
Происшествия

На востоке Эквадора произошло землетрясение магнитудой 7,7

Обновлено в 05:34
Политика

Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе

России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:12
Спорт

Фигурное катание. Андрей Лазукин лидирует в финале Кубка России

Обновлено в 01:59
Футбол

Фанаты «Спартака» бойкотируют матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» намерено бойкотировать домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за действий контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) и самого клуба.
Обновлено в 04:45
Космос

Источник назвал возможную причину нештатной ситуации с EgyptSat-A

Накануне другой источник РИА Новости сообщил, что после пуска с Байконура из-за "нештатной ситуации" на третьей ступени "Союза" разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A оказался выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Курт Волкер представил сайт «об агрессии России на Украине»

На сайте же вся хронология событий, произошедших на Украине за последние пять лет, - от воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе до инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года - представляется как "российская агрессия".
Обновлено в 02:28
Происшествия

ФСБ ликвидировала три крупные нарколаборатории в Тверской области

Обновлено в 04:26
Экономика

Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП

Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Московский университет МВД России провел занятие на морозе

Пока неизвестно, почему было принято решение проводить уроки на улице. В университете МВД не смогли прокомментировать эту информацию.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Магазины сети «Лента» начали «минировать» в Москве

Анонимные сообщения об угрозе взрывов ряда магазинов торговой сети "Лента" начали поступать в экстренные службы по разным каналам днем в пятницу, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:54
Политика

В Кремле объяснили падение телерейтинга послания президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 05:10
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