Экономика
Более 4 млн британцев живет за чертой бедностиEuromag.ru 06:49
Комиссия по доходам населения (The Social Metrics Commission, SMC) заявила, что бедными можно назвать семь миллионов британцев. Один из наиболее вероятных факторов возникновения нищеты – инвалидность.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:54, Ашберн
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять препаратов, которые принимает сам с 30 лет
Доктор Александр Мясников объяснил общий принцип подбора лекарств для каждого человека и назвал препараты, которые принимает сам.
Обновлено в 10:47
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Здоровье
Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева
В ходе приема пациенты смогут получить консультацию врача, пройти диагностику периферической нейропатии и скрининг ишемических нарушений нижних конечностей.
Обновлено в 07:41
Космос
Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»
Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Помпео пожаловался на отказ Ирана принять его в Тегеране
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана отказали ему в посещении Тегерана с целью пообщаться с иранцами.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Экономика
Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
Обновлено в 18:45
Космос
Россия разрабатывает программу защиты от астероидов
Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.
Обновлено в 20:22
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено в 19:03
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке
Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.
Обновлено в 01:29
Общество
Марихуану разрешили в Нью-Йорке
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Главный военно-морской парад прошел в Петербурге
В акватории Невы днем 28 июля прошел Главный военно-морской парад.
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей
Иван Ургант сделал необычный коллаж из снимков своих дочерей Эрики, Леры и Нины.
Обновлено в 15:04
Единоборства
Российского боксера Дадашева похоронят 1 или 2 августа
Обновлено в 18:09
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Политика
Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 20:17
Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие
Российский малютка-киллер выслеживает на орбите американский Х-37
Обновлено вчера в 02:30
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Политика
Киев исключил Медведчука из переговоров по Донбассу
Лидер «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук отстранён от переговорного процесса по Донбассу.
Обновлено в 11:46
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57