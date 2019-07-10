База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).

с чего всё началось

По данным компании, несколько процентов из 450 тыс. записей слили, однако многие аккаунты уже были неактивны, то есть не использовались долгое время. "Сразу после обнаружения [утечки] специалисты Ozon сбросили пароли у тех учетных записей из списка", - отметили в пресс-службе.

В Ozon ответили на упреки в утечке данных клиентов

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