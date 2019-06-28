Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсиюREGNUM 07:55

Государственной пенсии по старости, которая составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, не хватит для комфортной жизни. Так считают 41,2% жителей России, следует из результатов опроса, проведенного негосударственным пенсионным фондом Сбербанка.
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с чего всё началось

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

28,1% россиян хотели бы получать не менее 45–60 тыс. руб. в месяц после выхода на пенсию. 15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. руб. комфортным для жизни на пенсии. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15430 руб.
РБК07:02

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Жители РФ назвали желательную пенсию

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Россияне назвали желаемый размер дохода на пенсии

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Rambler News Service04:38
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

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Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
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Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

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Обновлено в 08:46
Общество

Жителя Архангельской области оштрафовали за комментарий о непристегнутом Путине за рулем

Обновлено в 08:48
Общество

Ремонт общественного пространства «Яма» завершится в кратчайшие сроки

Власти столицы рассчитывают закончить ремонт общественного пространства "Яма" на Хохловской площади в кратчайшие сроки, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе префектуры центрального административного округа Москвы.
Обновлено в 05:22
Энергетика

Минск может повысить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия может повысить ставку тарифа на прокачку российской нефти.
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Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Общество

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Космос

Экипаж «Союз МС-13» возьмет с собой на МКС утенка Квака и робота Валли

Обновлено в 07:38
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено вчера в 11:06
Культура

На фестивале «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье будут раздавать дождевики

Гости фестиваля услышат шедевры классической музыки на открытом воздухе в живописном историческом пространстве Русской Палестины рядом с жемчужиной Подмосковья — Ново-Иерусалимским монастырем, а также смогут посетить экспозиции музея «Новый Иерусалим».
Обновлено в 08:39
Финансы

Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет

70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:01
Политика

Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено вчера в 08:19
Общество

Жара во Франции побила исторический рекорд

26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Ленобласти трое детей пострадали в ДТП со скутером

В Кингисеппском районе Ленинградской области в больницу доставлены трое детей, все они получили травмы в ДТП, произошедшем на выезде из садового товарищества "Березка".
Обновлено в 08:31
Происшествия

МАК назвал причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Одной из причин крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году стали ошибочные действия экипажа, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.
Обновлено в 06:34
Теннис

Шарапова сыграет с Парментье в первом круге Уимблдона

Обновлено в 06:35
Экономика

МКБ приобрел 19,65% акций сети аптек «36,6»

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что МКБ мог стать владельцем 9% акций сети, полученных у люксембургской Long-Term Investments (компании принадлежит 19,05% ретейлера).
Обновлено в 06:03
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Музыка

Неизвестный угрожает убийством бывшей солистке группы «Тату»

Бывшая участница группы «Тату» Елена Катина написала заявление в полицию, в котором она заявила, что опасается за свою жизнь.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в США

Небольшой гражданский самолет упал на жилое здание в штате Северная Каролина. В результате крушения погибли пилот и один из жителей дома.
Обновлено в 07:45
Политика

Песков объяснил отношение Путина к либерализму

Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
Обновлено в 08:44
Здоровье

Минздрав опроверг связь АЭС с онкозаболеваниями в Ростовской области

В донском министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о ситуации с онкозаболеваниями в Ростовской области и опровергли влияние ростовской АС на образования онкологических заболеваний у населения.
Обновлено вчера в 16:15
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