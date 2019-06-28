Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсиюREGNUM 07:55
Государственной пенсии по старости, которая составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, не хватит для комфортной жизни. Так считают 41,2% жителей России, следует из результатов опроса, проведенного негосударственным пенсионным фондом Сбербанка.
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с чего всё началось
28,1% россиян хотели бы получать не менее 45–60 тыс. руб. в месяц после выхода на пенсию. 15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. руб. комфортным для жизни на пенсии. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15430 руб.РБК07:02
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Почти 30% россиян надеются получать пенсию в размере 45-60 тыс. рублей
Будущее России. Национальные проекты04:54
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Обновлено в 07:00
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Обновлено в 08:39
Финансы
Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет
70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.
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Обновлено в 06:24
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В Кингисеппском районе Ленинградской области в больницу доставлены трое детей, все они получили травмы в ДТП, произошедшем на выезде из садового товарищества "Березка".
Обновлено в 08:31
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Одной из причин крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году стали ошибочные действия экипажа, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой
По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
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Экономика
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Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
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Самолет рухнул на жилой дом в США
Небольшой гражданский самолет упал на жилое здание в штате Северная Каролина. В результате крушения погибли пилот и один из жителей дома.
Обновлено в 07:45
Политика
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Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
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Здоровье
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В донском министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о ситуации с онкозаболеваниями в Ростовской области и опровергли влияние ростовской АС на образования онкологических заболеваний у населения.
Обновлено вчера в 16:15