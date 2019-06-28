28,1% россиян хотели бы получать не менее 45–60 тыс. руб. в месяц после выхода на пенсию. 15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. руб. комфортным для жизни на пенсии. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15430 руб.

с чего всё началось

Государственной пенсии по старости, которая составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, не хватит для комфортной жизни. Так считают 41,2% жителей России, следует из результатов опроса, проведенного негосударственным пенсионным фондом Сбербанка.

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

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