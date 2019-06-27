Экономика
Более 40% заёмщиков в России имеют два и более кредитаNews.ru 00:23
По состоянию на май этого года около 42,3% заёмщиков в России имели два и более кредитов. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Согласно данным компании, практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды.
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Около восьми процентов россиян одновременно обслуживают четыре и более кредитов
Народные новостивчера в 23:55
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