Экономика
Более 40% всех заемщиков в РФ допускали просрочку по кредиту хотя бы на день - экспертыПРАЙМ 20:35
Почти половина россиян (43-45%) россиян с кредитной историей допускали просрочку по кредиту хотя бы на один день, при этом около трети таких заемщиков начинают "серийно" задерживать платежи, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
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