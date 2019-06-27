Экономика
Более 40% россиян имеют два или более кредитовГЛАС.RU 04:10
В прошлом месяце около 42,3% заемщиков имели два и более кредитов, 18,5% - три и более и около 8% - минимум четыре кредита. По словам экспертов, в последнюю категорию входят граждане России, находящиеся в зоне риска дефолта.
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Около восьми процентов россиян одновременно обслуживают четыре и более кредитов
Народные новостивчера в 23:55
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Происшествия
На строительном рынке Волгограда загорелся склад
"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
Происшествия
СКР заподозрил основателя «Рольфа» в выводе за рубеж 4 млрд рублей
В отношении основателя и фактического владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.
Обновлено в 08:47
Единоборства
ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC
Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Новые военные разработки представили Путину на форуме «Армия-2019»
Президент России Владимир Путин посетил форум «Армия-2019» и посмотрел на проекты, созданные военным инновационным технополисом «Эра».
Обновлено в 09:16
Технологии
«Яндекс.Такси» запустилось в Румынии и Гане под брендом Yango
"Яндекс.Такси" запустило сервис заказа онлайн-поездок в Румынии и Гане под брендом Yango, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Подруга лишила бизнеса экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову
Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова потеряла свой бизнес.
Обновлено в 10:20
Интернет
Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Политика
Президент Туниса госпитализирован
Тунисский президент Каид ас-Себси госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия в четверг.
Обновлено в 09:02
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Музыка
Скончался лидер «Високосного года» Илья Калинников
Обновлено в 00:41
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Литва и Грузия передумали обижаться на Россию и вернулись в ПАСЕ
Как сообщает РБК, представитель Литвы Эгидиус Варейкис заявил, что в ближайшие два дня делегация его страны продолжит участвовать в работе ПАСЕ.
Обновлено в 08:54
Общество
PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлением
Шоу с продолжением назвал историю с отравлением Бари Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:06
Здоровье
Очереди к врачам — ситуация привычная
Очереди к врачам на площадке «МК-Доктор» занимали за час до ее открытия.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
В Москве простились с актрисой Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди них - художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 05:54
Футбол
Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, вынужденный находиться под стражей за драку в центре Москвы, обратился к болельщикам из СИЗО.
Обновлено в 11:12
Авто
BMW не планирует отказываться от дизеля
Напомним, на мероприятии NextGen, баварская компания рассказала, что планирует вывести 25 электрокаров 2023 году, с десяток из них будут абсолютно новыми моделями.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Футбол
Колобков прокомментировал новый лимит на легионеров в РПЛ
Новый формат лимита на легионеров в Чемпионате России по футболу положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами, заявил 26 июня журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.
Обновлено вчера в 07:40
Спорт
Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в домашнем насилии
Обновлено в 10:48
Культура
Диорама «Дорога через войну» откроется в Петербурге осенью
Как рассказал автор диорамы, она представит путь из лета 1941 к весне 1945 года. Площадь экспозиции составит две тысячи квадратных метров.
Обновлено в 07:45
Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в Донбассе
Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
Обновлено в 00:45
Общество
Массовый велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля
Велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля.
Обновлено в 06:50