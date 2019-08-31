Транспорт
Газета.RuПочти 130 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
По данным на 08.25, в московском Внуково задержали 28 рейсов. В это же время, в Домодедово задержано 32 рейса и 11 отменено. Кроме того, в Шереметьево задержано 58 рейсов.
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Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Российская газета 06:49
Общество
Росгвардия стягивает свои силы к Пушкинской площади в Москве
Сообщается, что там собрались участники несогласованного шествия против политических репрессий.
Эхо Москвы 09:00
Политика
Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни
Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни.
РБК 09:03
Культура
Работы мастера света Архипа Куинджи в Ярославле
Работы Куинджи входят в двадцатку самых известных российских картин.
ГТРК Ярославия вчера в 16:18
Происшествия
Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию
В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.
Газета.Ru 07:52
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru вчера в 05:35
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Здоровье
Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов
Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.
Московский Комсомолец 05:12
Общество
Американка взяла на борт самолета пони для моральной поддержки
Отмечается, что женщина взяла пони на борт самолета «ради моральной поддержки».
Известия 08:23
Политика
Евросоюз может продлить переговоры с Великобританией по Brexit
Евросоюз склоняется к тому, чтобы отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС.
Известия 08:56
Кино
Режиссер «Звездных войн» рассказал о сюжетных поворотах новой трилогии
Фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» вышел в 2015 году. По хронологии это продолжение седьмого эпизода «Возвращение джедая».
Телеканал 360° вчера в 17:14
Футбол
Сычев подписал контракт с «Пюником»
Соглашение 35-летнего игрока с армянским клубом заключено на один год с возможностью продления.
Sportbox.RU 05:52
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»
Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Общество
Концепцию арт-парка на Петроградке представят через восемь месяцев
Смольный готовится объявить конкурс на концепцию арт-парка на Петроградской стороне.
Телеканал Санкт-Петербург 08:34
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Авто
Начались продажи Harley-Davidson за $650
Руководство Harley-Davidson еще в прошлом году объявило о расширении модельного ряда, которое позволит привлечь новых клиентов.
Quto.ru 05:00
Футбол
Кристиан Нобоа — о победе над «Рубином»: «Стали играть больше в атаку, это принесло свои плоды»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу в матче 8-го тура чемпионата России против «Рубина» (3:0). В этой встрече эквадорец отметился голевой передачей.
Спорт-Экспресс 09:15
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов
На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".
Российская газета 08:31
Футбол
Зидан отказывается комментировать уход Наваса
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об уходе голкипера команды Кейлора Наваса, передает El Mundo Deportivo.
Газета.Ru 09:11