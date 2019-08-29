Транспорт

Газета.RuГазета.RuБолее 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В Домодедово задержано 25 рейсов и три отменено. В Шереметьево задержано семь рейсов. Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
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Порядка ста рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах

Собеседник05:27

Более 140 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Моя Москва.онлайн03:07

Более 120 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Москва 2402:11

Более 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

РИАМО02:50

Более 120 рейсов отменены или задержаны в столичных аэропортах

Вечерняя Москва01:22

Более 90 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

REGNUM06:02

Более 120 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Агентство Москва00:59
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Футбол

«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги

В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Происшествия

В Подмосковье вертолет упал в реку

Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

Вести.Ru 11:38
Общество

Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Интернет

В Сети обнаружили обманный файл «25 худших паролей в мире»

В Сети обнаружили файл с названием «25 худших паролей в мире».
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Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

Вести.Ru 10:56
Происшествия

При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Происшествия

Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке «Формулы-2»

Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии.
ТАСС 12:59
Шоу-бизнес

Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако

Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Культура

Иллюстрации к стихотворению Хармса и экслибрисы покажут на выставке в Махачкале

Выставка иллюстраций к одному из стихотворений Даниила Хармса и экслибрисов (книжных знаков с именем владельца, которые наклеиваются на книгу) по мотивам произведений Александра Пушкина пройдет в сентябре в Театре поэзии в Махачкале.
ТАСС 08:15
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Армия и оружие

Украина отправила в Буркина-Фасо три «Шрека-М»

Военное обозрение 12:07
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Политика

Авакова и Луценко обвинили в связях с нелегальными казино

Руководитель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.
RT на русском 12:46
Политика

В МИД Украины назвали сроки урегулирования конфликта на Донбассе

Как сообщает УНН, новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко планирует в течение шести месяцев добиться прогресса в урегулировании конфликта на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 29 августа в 17:41
Экономика

Во Вьетнаме рост цен на землю угрожает развитию бизнеса

Заместитель декана факультета маркетинга института экономики Хьюинь Фыок Нгиа сообщает, что исследование выявило рост цен на землю в среднем в два раза за период 2016 — 2018 гг. Кроме того, если брать период 2009—2019, цены на землю выросли в 4−10 раз в зависимости от расположения.
REGNUM 09:20
Футбол

Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»

Газета.Ru 10:46
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Футбол

«Ахмат» вырвал ничью в матче против «Тамбова»

Евро-футбол.ру 13:53
Авто

«Русский Land Cruiser» дебютирует в 2022 году

Новый УАЗ «Патриот», призванный стать настоящим «Русским Land Cruiser», дебютирует в 2022 году.
Автоновости дня вчера в 23:36
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Политика

ЦИК пожалуется на AP из-за интервью с Памфиловой

Центризбирком России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу из-за интервью, которое американское агентство Associated Press взяло у председателя ЦИК Эллы Памфиловой.
Коммерсантъ 09:09
Наука

Что такое глубокая стимуляция мозга?

Большинству пациентов, которые подвергаются глубокой стимуляции головного мозга, по-прежнему требуются лекарства для устранения симптомов после процедуры.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Происшествия

Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом

Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Наука

Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%

Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48
Общество

Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 10:40
Политика

Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в субботу, что может вернуться в науку после того, как покинет свой пост.
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Режиссер Сергей Соловьев тяжело переживает смерть сына Мити

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Чжан Вейли нокаутировала Джессику Андраде и стала чемпионкой UFC

Шоу в Китае возглавила местная Чжан Вейли, а её соперницей стала чемпионка в минимальном весе Джессика Андраде.
Чемпионат 13:15
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