Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиВ аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов

В московских аэропортах задерживалось 122 рейса, десять были отменены. По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 10:15 мск во Внуково задержали 25 рейсов, в Домодедово — 45, еще десять отменили, в Шереметьево задержка коснулась 52 рейсов. В Жуковском отмененных и задержанных рейсов не было.
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