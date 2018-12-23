Происшествия
Более 40 человек стали жертвами цунами в Индонезии
Более 40 человек стали жертвами цунами в ИндонезииИнтерфаксвчера в 21:18
Цунами, которое обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу вечером, унесло жизни не менее 43 человек, еще 584 человека получили ранения, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям.
Интерфаксвчера в 21:18
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Посольство проверяет, есть ли россияне среди погибших при цунами в Индонезии
RT на русскомвчера в 23:13
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Происшествия
В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Число задержанных на акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 220
Полиция Франции во время шестой акции «желтых жилетов» задержала по всей стране 220 участников антиправительственных протестов.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Москве в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В Москве в ДТП с участием пяти автомобилей, включая грузовик и карету скорой помощи, пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Туриста из России арестовали за первое на Шпицбергене ограбление банка
Сообщается, что 29-летний гражданин РФ, который находился на Шпицбергене как турист, посетил банк и с угрозой овладел около 70 тысячами крон, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
В Японии произошел взрыв в ресторане
В японской префектуре Тотиги при взрыве в непальском ресторане пострадали шести человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В Москве в квартире взорвался самогонный аппарат
Инцидент произошел в доме № 31/1 на Туристской улице. Аппарат был установлен на кухне в двухкомнатной квартире на восьмом этаже.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами
Рядом с частным домом в Одессе была обнаружена закопанная в землю цистерна с двумя человеческими скелетами заявили в полиции, передает УНН.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Машина сбила троих детей на пешеходном переходе на Кубани
"В 19:30 мск в Апшеронске водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Автобус упал в кювет в Нижегородской области
Автобус с 34 пассажирами опрокинулся в кювет в Нижегородской области. ДТП произошло в Навашинском районе около 16:00.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В московском районе Солнцево загорелись два частных дома
В районе Солцево российской столицы в двух частных домах, стоявших по соседству, случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
В Петербурге опора ЛЭП насмерть придавила водителя грузовика
Опора ЛЭП упала и насмерть придавила водителя. В настоящее время проводится проверка произошедшего.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Страсбургский стрелок признавался в верности ИГИЛ
На флешке страсбургского стралка Шерифа Шеката нашли видео с признанием в верности ИГИЛ (запрещено в России).
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
В Ленобласти перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В Новокузнецке женщине оторвало голову во время работы на заводе
Как информирует региональное издание Новокузнецк.ru, ссылаясь на собственный источник, женщине, работавшей в должности шихтовщика, в минувшую субботу, 22-го декабря, оторвало голову прямо во время рабочей смены.
Обновлено вчера в 17:25