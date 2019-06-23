Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAXРоссийская газета 07:20

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию. Об этом сообщает abc.net.au со ссылкой на документы суда.
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Против Boeing подали иск 400 «психологически травмированных» пилотов

Газета.Ru11:12

Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX

РИА Новости06:04

Сотни пилотов подали иск к Boeing в связи со «сокрытием неполадок»

News.ru01:58

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РЕН ТВ02:25

Пилоты обвинили Boeing в «беспрецедентном сокрытии» недостатков

Взгляд.ру01:42

Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за «намеренного» сокрытия неполадок

Интерфакс01:05
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
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В Московской области в городском округе Шаховская в результате ДТП девять человек получили травмы.
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«Торо Россо»: Квят провёл стабильную гонку

Даниил провёл стабильную гонку и хорошо справлялся с шинами. Алекс уже ко второму кругу потерял пять позиций.
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На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
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Авторынок России занял 12-е место в мире

В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
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Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

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«Никакой обиды нет». Комбаров прокомментировал уход из «Спартака»

Защитник Дмитрий Комбаров высказался после ухода из московского клуба.
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Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
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РФС отреагировал на антироссийский демарш грузинских футболистов

Ранее в Госдуме отреагировали на антироссийский демарш футболистов в Грузии.
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Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
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Российская певица погибла на Волге

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В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

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Российские гимнастки стали третьими в многоборье на ЕИ-2019

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Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке

Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
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