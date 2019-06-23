Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAXРоссийская газета 07:20

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию. Об этом сообщает abc.net.au со ссылкой на документы суда.
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Против Boeing подали иск 400 «психологически травмированных» пилотов

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Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за «намеренного» сокрытия неполадок

Интерфакс01:05

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Пилоты подали групповой иск к Boeing на миллионы долларов

РЕН ТВ02:25

Сотни пилотов подали иск к Boeing в связи со «сокрытием неполадок»

News.ru01:58

ABC: более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов в самолетах 737 MAX

ТАСС07:13
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В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция

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Как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euronews, российские туристы по-прежнему должны приезжать в республику, а политики - "решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий".
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Политика

ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.
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Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
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Энергетика

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Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
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Футбол

«Спартак» хочет приобрести вратаря «Ромы» Романьоли

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Опубликовано видео новейшего смартфона Xiaomi CC9

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Обновлено в 14:01
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