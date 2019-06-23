Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAXРоссийская газета 07:20
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию. Об этом сообщает abc.net.au со ссылкой на документы суда.
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Происшествия
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Обновлено в 07:14
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Политика
Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам
На саммите G20 в Осаке Россия и Япония не смогли договориться в вопросе совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курил.
Обновлено в 09:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Обновлено в 10:07
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Здоровье
В Индии из-за вспышки энцефалита за три недели умерли 145 человек
Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар за последние три недели унесла жизни уже более 145 человек, сообщает в воскресенье журнал India Today со ссылкой на медицинские службы.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
США провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.
Обновлено в 02:52
Футбол
Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»
Обновлено 21 июня в 11:00
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Политика
Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что россияне должны приезжать в Грузию.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYT
Полиция Нью-Йорка задержала у здания газеты The New York Times 70 человек, протестовавших против того, как СМИ освещают проблему климатических изменений.
Обновлено в 02:41
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве
Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Политика
ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников
Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Студентка из Вологды утонула, спасая троих детей
Обновлено в 10:04
Общество
Туристки приехали в забронированный отель и обнаружили заброшенное здание
По приезде туристки обнаружили не благоустроенную гостиницу, а пустое заброшенное здание с разбитыми окнами и лестничной площадкой, ведущей в никуда.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к интернету
Владимир Путин не "живет" в интернете, как молодое поколение, но использует новые форматы.
Обновлено в 08:58
Футбол
Спортдиректор «Сочи»: Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца
Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.
Обновлено в 03:26