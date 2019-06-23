Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAXРоссийская газета 07:20

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию. Об этом сообщает abc.net.au со ссылкой на документы суда.
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Против Boeing подали иск 400 «психологически травмированных» пилотов

Газета.Ru11:12

ABC: более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов в самолетах 737 MAX

ТАСС07:13

Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX

РИА Новости06:04

Пилоты обвинили Boeing в «беспрецедентном сокрытии» недостатков

Взгляд.ру01:42

Пилоты подали групповой иск к Boeing на миллионы долларов

РЕН ТВ02:25

Сотни пилотов подали иск к Boeing в связи со «сокрытием неполадок»

News.ru01:58

Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за «намеренного» сокрытия неполадок

Интерфакс01:05
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Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию игроков

Обновлено в 13:19
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика

ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.
Обновлено в 16:59
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Авто

Новый Mini John Cooper Works GP представили на Нюрбургринге

В Германии на гонке «24 часа Нюрбургринга» Mini представил свой самый мощный хэтчбек — John Cooper Works GP.
Обновлено в 07:54
Происшествия

На Поклонногорской автобус сбил велосипедиста

Как сообщает УГИБДД, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода автобус ЛИАЗ совершил наезд на велосипедиста.
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

Обновлено в 12:50
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии

Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.
Обновлено в 17:22
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:09
Авто

Jeep Grand Cherokee Барака Обамы продадут на аукционе

В американском штате Коннектикут в июле состоится аукцион, на котором будет продан внедорожник Jeep Grand Cherokee Барака Обамы.
Обновлено в 14:20
Общество

Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов

Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Космос

Командование на МКС перешло к россиянину

Обновлено в 17:23
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Обновлено в 11:45
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
Обновлено в 03:51
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Футбол

Конкуренты могут выдохнуть: аргентинский журналист сравнил новичка «Спартака» с Фернандо Кавенаги

Алехо Маццотти, журналист аргентинского Fox Sports, не раз видевший в деле новичка «Спартака» Эсекиэля Понсе, когда тот играл за «Ньюэллс Олд Бойз», рассказал, на что способен 22-летний форвард.
Обновлено в 13:52
Энергетика

Цена российского угля в Европе подешевела до минимума за три года

Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).
Обновлено в 17:25
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Политика

В Грузии заступились за российских туристов

Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Политика

Миронов предложил ввести санкции против Грузии

Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал запретить импорт грузинских товаров, чтобы адекватно отреагировать на антироссийские выступления в Тбилиси.
Обновлено в 08:45
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