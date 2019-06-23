Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAXРоссийская газета 07:20
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию. Об этом сообщает abc.net.au со ссылкой на документы суда.
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Обновлено в 11:08
Авто
Новый мотоцикл Triumph раскуплен за считанные часы
Всего с конвейеров фабрики сойдет не более 750 Triumph Rocket 3 TFC, каждый из которых британцы оценивают в $29 000 (примерно 1 831 400 рублей по текущему курсу).
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Происшествия
При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек
В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.
Обновлено в 11:37
Экономика
Орешкин не ожидает рецессии экономики в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превышает 2%. Как считают в Минфине, в случае экономического кризиса российскому бюджету понадобятся резервы в 10–12% ВВП.
Обновлено 21 июня в 16:14
Происшествия
Нижние Серги после драки оцепил ОМОН
После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Экономика
После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста
Обновлено вчера в 06:11
Футбол
Иванович рассказал о возможном завершении карьеры
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Политика
В Грузии расстроены приостановкой туристического потока из России
Приостановка туристического потока из России нанесет значительный удар по их бизнесу.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено 21 июня в 05:16
Происшествия
Студентка погибла, спасая тонущих детей
В Вологде на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково погибла студента Лиза Дружинина, спасая тонущих детей.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Общество
Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Политика
Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Палки в колеса: Джастин Бибер помешал бизнесу своей жены
Отношения супругов стремительно ухудшаются. 22-летнюю жену Джастина Бибера — Хейли Болдуин постигла досадная неудача.
Обновлено в 11:00
Авто
Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Ростове потушили пожар на Центральном рынке
В Ростове-на-Дону на Центральном рынке произошел пожар. Там загорелось несколько ларьков.
Обновлено в 10:37
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено в 10:03
Общество
В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Общество
На следующей неделе жара уйдет из Центральной России
Станет прохладней к концу недели и на Юге России, где ранее в отдельных регионах столбики термометров поднимались до + 40.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Денисов был связующим звеном между коллективом и Геркусом». Как Лоськов помогает Семину в «Локо»
Корреспондент Sport24 Тигран Арутюнян встретился с помощником главного тренера "Локо" Дмитрием Лоськовым и узнал: в чем секрет Юрия Палыча Семина; кто в "Локо" — самый большой профессионал, а кто ленится; чем так хороши новички Хвича Кварацхелия и Дмитрий Живоглядов; что нужно улучшить братьям Миранчукам, чтобы стать круче; когда Лоськов будет тренировать самостоятельно.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца
Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Индии из-за обрушения шатра погибли 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли, не менее 24 получили ранения различной степени тяжести при обрушении шатра в северном индийском штате Раджастан, пишет журнал India Today.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Политика
Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву
Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
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