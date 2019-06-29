Происшествия

В Иркутской области 1717 домов остаются подтопленнымиФедералПресс 23:35

В Иркутской области 1717 жилых домов в 28 населенных пунктах потоплены из-за наводнений. В помещениях живет 4177 человек.
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Более 1,7 тысячи жилых домов остаются подтопленными в Иркутской области

Life.ru23:36

У эвакуированной из зоны затопления пациентки родилась девочка 29 июня

Иркутск Сегодня21:30

В Иркутской области девять тысяч человек оказались в зоне подтопления

РИА Новости02:03

Число подтопленных домов в Приангарье за ночь выросло с 4,04 до 4,19 тысячи

ИрСити22:53

В зону паводка в Иркутской области направлены психологи

Байкал2404:21

В Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов

ТАСС23:12

В зоне паводка в Иркутской области оказалось 3,7 тыс домов

Коммерсантъ00:22
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Наука

Нейроны зрительной коры оказались универсальными

Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
Обновлено 27 июня в 14:00
Политика

В команде Зеленского рассказали о подготовке к «продаже Украины»

Секретарь Национального инвестиционного совета Украины, член партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что команда президента страны Владимира Зеленского готова начать процесс "продажи страны".
Обновлено в 20:41
Общество

Кадастровые споры набирают обороты

На предоставление бесплатных услуг по межеванию могут рассчитывать жители некоторых регионов, которые вошли в Федеральную целевую программу развития единой системы кадастрового учета.
Обновлено в 17:05
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 22:56
Футбол

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Обновлено в 21:21
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 22:41
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров нежно поздравил сына с днем рождения

Малыша тут же начали поздравлять в комментариях звездные друзья Киркорова, такие как Максим Галкин, Николай Басков, Юлия Савичева, певица Валерия и Игорь Гуляев.
Обновлено в 15:36
Политика

Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье

Обновлено в 22:09
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Авто

Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено в 11:00
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Пятиэтажку в Коврове Владимирской области, в которой взорвался газ, обследуют диагностическим комплексом «Струна»

Пятиэтажку в Коврове Владимирской области, в которой утром взорвался газ, обследуют диагностическим комплексом "Струна".
Обновлено в 12:31
Происшествия

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото

Обновлено в 23:25
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц.
Обновлено в 23:01
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла

Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено в 22:25
Общество

Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Хоккей

«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Обновлено в 11:34
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Общество

Синоптики назвали 29 июня самым холодным днем в Москве за 70 лет

Обновлено в 20:54
Хоккей

Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка

Обновлено в 20:22
Происшествия

В Канаде разбился самодельный вертолет

В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 21:54
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
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