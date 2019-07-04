Политика
Более 33 миллионов рублей поступило на счет для пострадавших от наводненийПолитика Сегодня 04 июля в 08:21
Более 33 миллионов рублей поступило на счет для оказания помощи пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг, 4 июля.
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Более 33 миллионов рублей поступило на счет для пострадавших от наводнений
Политика Сегодня04 июля в 08:21
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