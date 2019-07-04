Более 33 миллионов рублей поступило на счет для оказания помощи пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг, 4 июля.

Более 33 миллионов рублей поступило на счет для пострадавших от наводнений

Футбол Семак остался недоволен судейством матча «Зенит» — «Локомотив» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Политика Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок Концерт российской группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок по обоюдному решению менеджмента музыкального коллектива и принимающей стороны.

Происшествия В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре Как сообщает NBC News в субботу, 6 июля, в результате инцидента пострадало множество человек, однако точное количество не называется.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Общество «Ленинград» обвинили в распространении импотенции Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Экономика Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.

Политика Зеленский озадачил украинцев странными гримасами Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.

Происшествия В Москве столкнулись четыре автомобиля Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Политика Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.

Экономика Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсии Минимальный размер оплаты труда в Туркмении установлен на уровне в 870 манатов.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.

Политика СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Авто Татарстан вошел в десятку регионов России по объему продаж новых грузовиков Татарстан четвертое место в топ-10 регионов России по объему продаж новых грузовиков — за январь-май регионе было продано 1 386 экземпляров, что на 17,8% меньше, чем в прошло году, сообщает "Автостат".

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.