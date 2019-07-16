Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.

с чего всё началось

Лагерь работает в штатном режиме, «дети уложены спать», заявил Каюмов. Позже Каюмов сообщил «РИА Новости», что детей не госпитализировали, информацию о находящихся в реанимации воспитанниках лагеря он назвал слухами.

Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

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