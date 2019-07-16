Происшествия
Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагереРБК 16:49
Лагерь работает в штатном режиме, «дети уложены спать», заявил Каюмов. Позже Каюмов сообщил «РИА Новости», что детей не госпитализировали, информацию о находящихся в реанимации воспитанниках лагеря он назвал слухами.
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Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.ТАСС16:45
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
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Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Космос
Космический телескоп из Сарова поможет создать карту Вселенной
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Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
В Москве вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе регионального главка МЧС.
Обновлено в 10:31
Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
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Экс-канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД
Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД.
Обновлено в 11:01
Политика
Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию
Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
Обновлено в 17:22
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Соболь назвала беспределом недопуск независимых кандидатов на выборы
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь назвала беспределом действия избирательных комиссий в Москве, отказавшихся допускать к участию в выборах независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 14:11
Наука
Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов
Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.
Обновлено в 16:12
Культура
Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления
Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
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Армия и оружие
В Петербурге прошла первая репетиция Главного военно-морского парада
В Петербурге во вторник, 16 июля, прошла первая репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 28 июля.
Обновлено в 04:27
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено в 15:12
Здоровье
Птичий грипп из Башкортостана мог перебраться в Татарстан
В Дюртюлинском и Кугарчинском районах Башкортостана выявлен птичий грипп.
Обновлено в 09:57
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ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов
Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»
Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0
Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
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Происшествия
В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов
Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг
Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
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Авто
Электрический гиперкар Lotus Evija дебютирует сегодня
На специальном мероприятии в Лондоне компания Lotus покажет свой новаторский полностью электрический гиперкар Evija.
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Наука
Шотландским физикам удалось сфотографировать квантовую запутанность
Обновлено 14 июля в 19:28
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков, заявил замглавы офиса украинского лидера Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:42
Авто
УАЗ опубликовал первое фото «Патриота» с «автоматом»
УАЗ готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
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