Политика
Более 25 тыс. жителей Донбасса получили российские паспортаИА Новороссия вчера в 07:12
"На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тысяч человек", - сказала Казакова, отметив, что количество желающих получить российское гражданство растет.
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с чего всё началось
МВД России приняло от граждан Украины, проживающих на территории ДНР и ЛНР более 60 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.ТАССвчера в 05:49
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Более 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР обратились за получением гражданства России
Rambler News Serviceвчера в 06:30
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