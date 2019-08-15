МВД России приняло от граждан Украины, проживающих на территории ДНР и ЛНР более 60 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

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"На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тысяч человек", - сказала Казакова, отметив, что количество желающих получить российское гражданство растет.

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