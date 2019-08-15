Политика

Более 25 тыс. жителей Донбасса получили российские паспортаИА Новороссия вчера в 07:12

"На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тысяч человек", - сказала Казакова, отметив, что количество желающих получить российское гражданство растет.
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с чего всё началось

МВД приняло более 60 тыс. заявлений от жителей ДНР и ЛНР на получение гражданства России

МВД России приняло от граждан Украины, проживающих на территории ДНР и ЛНР более 60 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
ТАССвчера в 05:49

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В МВД рассказали, кому станет проще получить гражданство России

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RT на русскомвчера в 14:11

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Более 60 тыс. жителей ДНР и ЛНР обратились за получением гражданства России

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В миграционных подразделениях МВД увеличится штат сотрудников

Известиявчера в 06:27

Право на получение паспорта РФ упрощённо имеют почти 3 млн граждан Украины

REGNUMвчера в 07:02

В ДНР рассказали, сколько человек получили гражданство России

РЕН ТВ14 августа в 11:48
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Стало известно имя «Мисс Екатеринбург — 2019»

«Мисс Екатеринбург — 2019» стала 22-летняя Виктория Вершинина. Об этом сообщают городские СМИ.
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Общество

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Происшествия

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Обновлено вчера в 22:38
Финансы

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Футбол

«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
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Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Пропавшего в лесу в Омской области трехлетнего мальчика нашли живым

Спасатели нашли живым трехлетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Большереченском районе Омской области.
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Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

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СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат

Обновлено вчера в 21:14
Политика

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Обновлено вчера в 12:31
Общество

Минтруд допустил сокращение рабочей недели до четырех дней

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Обновлено 13 августа в 08:54
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян прооперирован

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"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
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Политика

Совет Госдумы обсудит фейковые новости в «Яндексе» 19 августа

Совет Госдумы на внеочередном заседании 19 августа рассмотрит вопрос о продвижении новостным агрегатором «Яндекса» фейковых новостей.
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Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено»

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Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
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Великобритания наложила запрет на экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов.
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Обновлено вчера в 09:12
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Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи

Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский

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Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

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В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников

Специалисты Минздрава рассказали о распространенных заболеваниях, которыми болеют российские школьники.
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После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы

В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.
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Хачанов проиграл Пую в третьем круге турнира в Цинциннати

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Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
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