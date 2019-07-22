Активизация мошенников и ужесточение требований ЦБ заставляет банки усиливать антифрод-защиту. Только в первом полугодии это позволило сохранить более 24 млрд рублей средств клиентов крупнейших кредитных организаций, в число которых входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

с чего всё началось

Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.

Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России

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