Экономика
Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков РоссииИзвестия вчера в 18:04
Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.
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с чего всё началось
Активизация мошенников и ужесточение требований ЦБ заставляет банки усиливать антифрод-защиту. Только в первом полугодии это позволило сохранить более 24 млрд рублей средств клиентов крупнейших кредитных организаций, в число которых входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.Известиявчера в 17:02
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