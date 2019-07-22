Экономика

Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков РоссииИзвестия вчера в 18:04

Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.
Читать в источнике
Обсудить5
с чего всё началось

Счет и меч: у клиентов крупнейших банков пытались похитить 24 млрд

Активизация мошенников и ужесточение требований ЦБ заставляет банки усиливать антифрод-защиту. Только в первом полугодии это позволило сохранить более 24 млрд рублей средств клиентов крупнейших кредитных организаций, в число которых входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

«Известия»: у крупнейших банков России пытались похитить 24 млрд рублей

ТАСС01:38

«Известия»: мошенники пытались похитить 24 млрд со счетов клиентов российских банков

Коммерсантъ01:29

Мошенники пытались похитить у клиентов банков 24 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 18:16

Мошенники покушались на 24 млрд рублей российских вкладчиков

REGNUMвчера в 19:09

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 18:41

СМИ узнали о попытках украсть более 24 млрд руб. со счетов в банках

РБК00:21

Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России

Известиявчера в 18:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 11:01, Вашингтон
Политика

Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Футбол

В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
Обновлено в 09:48
Политика

Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов

Обновлено в 02:15
Политика

Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Космос

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запускает продажу туров

«Наша команда запускает автономный сервис с собственным сайтом, отдельным продвижением и социальными сетями — проект Pobeda.travel, который будет агрегировать лучшие варианты размещений во всех городах маршрутной сети авиакомпании в «пакетах» с авиабилетами», — рассказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.
Обновлено в 01:15
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву

В Санкт-Петербурге в ночь на 21 июля убили активистку Елену Григорьеву.
Обновлено в 10:29
Экономика

Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть

В Минфине потребовали вернуть оставшиеся от ликвидации последствий наводнения в Иркутской области деньги.
Обновлено в 10:46
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко

В Генпрокуратуре Украины опровергли информацию об "исчезновении" генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Наука

В сети появился самый короткий тест на IQ

Обновлено в 07:56
Происшествия

В Великобритании чайка похитила чихуахуа

Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Происшествия

BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

Обновлено в 08:10
Общество

Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет

Обновлено в 10:46
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

«Спартак» сыграет с «Туном» в третьем раунде квалификации ЛЕ

Московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии

Минобороны опровергло утверждения "Белых касок" о том, что российская авиация нанесла удар по рынку в Сирии.
Обновлено в 06:38
Общество

В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях

Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
Обновлено в 06:08
Политика

Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду

Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграме прокомментировал итоги выборов в Верховную раду.
Обновлено в 08:41
Политика

Госдума предложила ввести общероссийскую минуту молчания 22 июня

Установить общероссийскую минуту молчания 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, предложили депутаты Госдумы.
Обновлено в 05:12
Политика

Путин отменил российские санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.
Обновлено в 10:21
Космос

Прототипы корабля Starship полетят через 3 месяца — Илон Маск

Обновлено вчера в 06:47
Общество

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

Названо самое полезное мороженое

Обновлено вчера в 22:49
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщает организация.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко

Обновлено в 09:21
Общество

В Екатеринбурге восстановят заброшенную больницу в Зеленой Роще

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на выездном совещании по вопросам реализации нацпроекта «Комфортная городская среда» сообщил, что в Екатеринбурге будет восстановлена заброшенная больница в Зеленой Роще, пишет портал Е1.
Обновлено в 10:55
Наука

В продукты жителей России добавят панцири саранчи

Обновлено в 01:39
Главное