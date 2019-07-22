Экономика
Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков РоссииИзвестия вчера в 18:04
Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.
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с чего всё началось
Активизация мошенников и ужесточение требований ЦБ заставляет банки усиливать антифрод-защиту. Только в первом полугодии это позволило сохранить более 24 млрд рублей средств клиентов крупнейших кредитных организаций, в число которых входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.Известиявчера в 17:02
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Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах после проверки 30,9% протоколов
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 42,12% голосов после проверки 30,90% протоколов на выборах в Верховную раду, куда проходят пять партий.
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Политика
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Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено вчера в 20:11
Авто
Разводка автосалона: брызговики обязательны! - но вот ответ ГИБДД
Собираюсь заказывать машину в автосалоне.
Обновлено в 01:07
Политика
Зеленский прокомментировал возможное премьерство Тимошенко
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Гендиректор Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
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Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Документы, которые водитель обязан поменять при смене фамилии или адреса
Законодательтсвом предусмотрено несколько документов, которые нужно обязательно поменять в случае смены фамилии или адреса проживания.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Чайка в британском городе Пейнтон на юго-западе Англии похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела вместе с собакой, сообщает местный новостной портал Devon Live.
Обновлено вчера в 19:46
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Зеленский продемонстрировал состояние крейсера «Украина»
На YouTube-канале «ЗЕ!Президент» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик с ракетным крейсером «Украина», который находится в плачевном состоянии.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Фото: Алла Пугачева покорила поклонников стройной фигурой
Как отметили многочисленные поклонники певицы, такой наряд был ей особенно к лицу и лишний раз подчеркивал не по годам стройную фигуру Пугачевой.
Обновлено вчера в 19:27
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
Трое уральских бизнесменов вошли в список самых богатых в России
Forbes составил рейтинг самых богатых бизнесменов России, в который вошли представители уральского бизнеса.
Обновлено в 00:31
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Спасатели ищут пропавших туристов в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате России
Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие
Корабли Индии и Китая примут участие в параде в День ВМФ РФ
В целом к военно-морским парадам, которые пройдут в России в День ВМФ, планируется привлечь свыше 200 кораблей и судов различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих.
Обновлено вчера в 21:10