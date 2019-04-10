Политика

Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в СирииИзвестия 16:56

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.
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Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

Газета.Ru16:16

Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии

Известия16:56

В сирийском лагере аль-Холь более 230 детей умерли из-за нехватки продуктов и лекарств

Вести.Ru16:49

Более 230 детей погибли в сирийском лагере «аль-Холь»

Московский Комсомолец16:39

ЦПВС: более 230 детей погибли в лагере «Аль-Холь» в Сирии

RT на русском16:31

Минобороны сообщило о гибели 235 детей в сирийском лагере аль-Холь

РБК19:17

В Минобороны рассказали о массовой гибели детей в подконтрольном США лагере беженцев

РЕН ТВ16:13
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