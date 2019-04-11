Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в СирииГазета.Ru вчера в 16:16

На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь погибли более 200 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

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