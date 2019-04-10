Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в СирииГазета.Ru вчера в 16:16
На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь погибли более 200 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.
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Политика
Губернатор Виктор Томенко назначил министра финансов
Губернатор Виктор Томенко назначил Данила Ситникова заместителем председателя Правительства Алтайского края, министром финансов региона.
Обновлено в 00:55
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»
Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО").
Обновлено вчера в 23:14
Политика
СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
Обновлено в 01:50
Политика
Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Студенты в России стали чаще списывать
Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
Экономика
Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми
Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП).
Обновлено вчера в 17:02
Спорт
Мамаев и Кокорин в суде стали героем комикса
Обновлено вчера в 16:04
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире
Обновлено вчера в 04:42
Футбол
Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала
Железнодорожный суд Красноярска приговорил жителя Рыбинского района края к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании вокзала.
Обновлено в 01:09
Транспорт
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмы
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
Авторы доклада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок — исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019–2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Российский газ предложили перевозить на атомных подлодках
Обновлено вчера в 09:44
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Москве неизвестный обокрал школьника, угрожая ему пистолетом
В Москве в Южном Бутове неизвестный похитил у школьника сотовый телефон, угрожая пистолетом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Перми отравились более сотни школьников
Обновлено вчера в 05:50
Здоровье
Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина
За годы своего существования мероприятие, организованное Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, стало признанной площадкой для обмена опытом и обсуждения важнейших вопросов профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, организации и совершенствования эпидемиологической службы, обеспечения биобезопасности населения.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании
В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины
В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
Обновлено в 00:36
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви
Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви В четверг домой вернутся два фигуранта громкого дела инвесторов — глава фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
Обновлено вчера в 07:52
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53