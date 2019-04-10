Политика

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в СирииГазета.Ru вчера в 16:16

На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь погибли более 200 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.
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Минобороны сообщило о гибели 235 детей в сирийском лагере аль-Холь

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Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии

Известиявчера в 16:56

Более 230 детей погибли в сирийском лагере «аль-Холь»

Московский Комсомолецвчера в 16:39

В сирийском лагере аль-Холь более 230 детей умерли из-за нехватки продуктов и лекарств

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ЦПВС: более 230 детей погибли в лагере «Аль-Холь» в Сирии

RT на русскомвчера в 16:31

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

Газета.Ruвчера в 16:16

В Минобороны рассказали о массовой гибели детей в подконтрольном США лагере беженцев

РЕН ТВвчера в 16:13
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Губернатор Виктор Томенко назначил Данила Ситникова заместителем председателя Правительства Алтайского края, министром финансов региона.
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ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО").
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СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

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Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

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Политика

Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву

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Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

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Студенты в России стали чаще списывать

Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
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Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми

Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП).
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Федор Конюхов попал в новый шторм

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Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

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Футбол

Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).
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Происшествия

Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала

Железнодорожный суд Красноярска приговорил жителя Рыбинского района края к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании вокзала.
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Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмы

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
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Экономика

Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Авторы доклада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок — исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019–2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы.
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Российский газ предложили перевозить на атомных подлодках

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Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

В Москве неизвестный обокрал школьника, угрожая ему пистолетом

В Москве в Южном Бутове неизвестный похитил у школьника сотовый телефон, угрожая пистолетом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.
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В Перми отравились более сотни школьников

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Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина

За годы своего существования мероприятие, организованное Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, стало признанной площадкой для обмена опытом и обсуждения важнейших вопросов профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, организации и совершенствования эпидемиологической службы, обеспечения биобезопасности населения.
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Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании

В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины

В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
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Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
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Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви

Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви В четверг домой вернутся два фигуранта громкого дела инвесторов — глава фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
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Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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