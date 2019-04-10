Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в СирииГазета.Ru 16:16
На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь погибли более 200 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.
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Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Жителя Саяногорска избили и отобрали машину в Магадане
Решение о возбуждении дела принято по результатам рассмотрения заявления жителя Саяногорска о совершенном в отношении него вымогательстве.
Обновлено в 18:20
Общество
Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок
По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Политика
Великобританию обязали провести выборы в Европарламент
9 апреля палата общин приняла закон, который обязывает Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает Соединенному Королевству выходить из состава Европейского союза без сделки.
Обновлено в 20:47
Технологии
Искусственный интеллект и бизнес
Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане 11 апреля
Жителей Подмосковья предупреждают о неблагоприятном погодном явлении в ночь на четверг, 11 апреля, с сохранением до утра.
Обновлено в 20:23
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова
Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова опротестовал решение лиги дисквалифицировать хоккеиста на будущий сезон, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Космос
ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»
ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено в 21:03
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика
США ждут мнения Китая и Евросоюза по самолетам Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и авиакорпорация Boeing будут ожидать одобрения со стороны Евросоюза и Китая по возобновлению эксплуатации самолетов 737 MAX, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 20:41
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
Обновленный пикап Isuzu D-Max показали на выставке в Москве.
Обновлено в 21:12
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено в 07:43
Общество
Phononic раскрыл предпочтения потребителей в отношении продуктовых магазинов
Компания «Phononic» опубликовала свой ежегодный отчет «Store of the Future 2019», раскрывающий потребительские предпочтения в отношении продуктовых магазинов.
Обновлено в 17:15
Политика
Кремль прокомментировал плакаты Порошенко с Путиным
На билбордах, ситилайтах и обложках газет, которые раздают в метро, появилось изображение Путина и Порошенко.
Обновлено в 08:56
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Родители не разрешили перелить кровь умирающему младенцу в Ростове
По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, религиозные мать и отец запретили врачам совершить переливание крови 1,5 месячной дочери несмотря на ее тяжелое состояние.
Обновлено в 12:45
Здоровье
«Дышащие» прокладки не дышат, и еще 6 фактов, которые потрясли
Огромный научно-исследовательский труд Роскачества приводит новые факты и опровергает старые убеждения о вреде и безопасности прокладок для женского здоровья.
Обновлено в 11:55
Транспорт
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Авто
Электрический седан Infiniti рассекречен до премьеры
Первые тизеры новинки компания публиковала в прошлом месяце, тогда же стало известно, что показ концепта с названием Qs Inspiration будет представлен на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу 16 апреля.
Обновлено в 19:16
Гаджеты
Телефон Apple 1993 года показали на видео
Обновлено в 07:49
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53